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Bir Anda Alevlerin İçerisinden Çıktı

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Bir Anda Alevlerin İçerisinden Çıktı
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02 Ağustos 2021 - 16:05
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Muğla’nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınları rüzgarın da etkisiyle 8 mahalleye daha yayılırken, bir televizyon kanalının bölgeden yaptığı canlı yayın sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Bir anda alevlerin içinden çıkan vatandaşın görüntüsü yayına damga vururken, görüntülerde iki kişinin yardımına koştukları vatandaşa müdahale anları yer alıyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu. Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü.

HELİKOPTER VE UÇAKLAR YANGINLARA HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Basın mensuplarının da yakından takip ettiği yangınlar sırasında ise dikkat çeken bir olay yaşandı. TVNET televizyonlarından yapılan canlı yayında bir anda alevlerin içinden çıkan vatandaşın görüntüsü kameralara yansıdı. Görüntülerde alevlerin arasından çıkıp yayın ekibine doğru hareket eden yaralıya iki kişinin ilk müdahale anları yer alıyor.

Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
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