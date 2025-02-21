MAYDANOZ DÖNER’E FETÖ OPERASYONU! 353 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Maydonoz Döner isimli restoran zincirinin sahiplerinin de içinde bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , 31 ilde FETÖ’nün finans kaynaklarına darbe vurulduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında 10 şüphelinin kamu personelinin bulunduğu ve organize finansman kaynağı tespit edildi.

FETÖ’YE FİNANS DESTEĞİ SAĞLADIĞI BELİRLENDİ

Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa,Diyarbakır,Gaziantep,İstanbul,İzmir,Konya ve Trabzon gibi 31 ilde düzenlenen Trabzon operasyonlarında, Maydonoz Döner’in franchise sistemi üzerinden FETÖ’ye finansman patlaması ortaya çıktı.

Şirketin, örgüte bağlı kişilerin bedel karşılığında gayri resmi ortaklık sunduğu, örgüt referansı olmayanların ortaklığa kabul edilmediği ve bu sistemin “Referans Temelli Büyüme (RTB)” olarak adlandırıldığı belirtildi.

İSTİHDAM VE PARA AKIŞI ÖRGÜTE YÖNLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular içerir:

Restoran şubelerinin örgüt üyelerinin işlerini sağlamak ve para birimi oluşturmak amacıyla faaliyet göstermek,

Himmet adı altında örgüt para aktarıldığı,

Örgüte bağlı kişilerin his satışlarından elde edilen gelirlerin kuyumcular gibi üçüncü kişiler aracılığıyla gizlice aktarıldığı,

Yurtta yeni bayilikler işlemlerinin uluslararası para transferlerinin kolaylaştırıldığı.

MASAK VE MİT DEVREYE GİRDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu ( MASAK ) ve Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ) tarafından yapılan incelemelerde, şirketteki FETÖ bağlantılı kişiler aracılığıyla yurt finansmanının aktarıldığı tespit edildi.

Ayrıca, firmanın örgütsel desteğini sağlamak adına kazançları, grup üyeleri arasında dağıtıldığı ve şirket birleşmesinden ayrılmak isteyenlere “Bu bölümün manevi boyutu var, örgüte destek sağlamak için kurulması” şeklinde telkinlerde bulunulduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Terör olanaklarıyla ve onların finans kaynaklarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” tasarruf kullanıldı.