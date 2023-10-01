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X şimdi de Twitch’e rakip oluyor!

X şimdi de Twitch’e rakip oluyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ekim 2023 - 13:29
Elon Musk, şimdi de oyun yayıncılığı işine el attı. Buna göre X, Twitch rakibi olmaya hazırlanıyor.

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