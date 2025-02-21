EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN RESMEN BAŞVURDU!

EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI! BAŞVURU AVUKATI TARAFINDAN TESLİM EDİLDİ

CHP’de 23 Mart’ta yapılacak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için hazırlıklar hızla devam ediyor. Parti içinde adaylık odaklı imza toplama çalışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçim incelemesi resmi olarak yapıldı.

BAŞVURU AVUKATI TARAFINDAN SUNULDU

NTV Haber’in aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu’nun adaylık başvuru dilekçeleri avukatı Mehmet Pehlivan tarafından CHP Genel Merkezi’ne teslim edildi. Başvuru, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sunuldu.

Başvuru sırasında Pehlivan’a, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de katıldı.

İMAMOĞLU’NA DESTEK SANATÇISI

Son günlerde CHP içinde Ekrem İmamoğlu’na yönelik güçlü destek çağrıları yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta CHP’li 21 il belediye başkanı , İmamoğlu’na “Cumhurbaşkanı adayı ol” kadrosunda bulunmuştu. Bu çağrının, büyükşehir belediye başkanları tarafından da desteklenebileceği konuşuluyor.

Adayın cumhurbaşkanı aday olabilmesi için en az 20 milletvekilinin imzalanması gerekiyor. Ancak edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 100’den fazla CHP milletvekili Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına imza attı.

SON KARAR CUMARTESİ GÜNÜ MYK’DA

Meclis’te imzalar, Cumartesi günü yapılacak CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında değerlendirilecek. CHP yönetimi, 23 Mart’taki ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayını ya da adaylarını resmi olarak açıklayacak.

İmamoğlu’nun adaylığı, partinin içindeki dengeleri ve CHP’nin seçim stratejisini doğrudan bilgiler arasında önemli gelişmeler arasında yer alıyor.