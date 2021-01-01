40 Milyonluk Anlaşma Yaptığı TCDD’ye Müdür Oldu!

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TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevinden alınırken, TCDD ile 40 milyon euro’luk özelleştirme anlaşmasına imza atan Sun Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik atandığı açıklandı.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevinden alınırken yerine, beş ay önce TCDD ile 40 milyon euroluk özelleştirme anlaşmasına imza atan Sun Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik atandı. Atik’in şirketi şubat ayından itibaren Kapadokya Ekspresi ile Türkiye’nin ilk yataklı lüks tren turunu başlatacak.

TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun’un görevden alınmasını ve yerine Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik’in atanmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 28 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma Bakanlığından demiryolları için Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan Sun Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Atik’in, TCDD’nin özelleştirme çalışmalarını hızlandırması için kuruma atandığı iddia ediliyor.

İlk özelleştirme Kapadokya Ekspresi ile yapılacak

Sun Group, 4 Nisan 2021 tarihinde TCDD ile 40 milyon euroluk sözleşme imzaladı. Şirket, Global merkez ofisi Japonya’da bulunan HIS Türkiye ile birlikte Kapadokya Ekspresi’ni özelleştirecek ve Türkiye’nin ilk “Yataklı Lüks Tren Turu”nu düzenleyecek. İmza töreninde konuşan Atik, “Kapadokya Ekspresi ile başlayacağımız bu serüvende kullanacağımız araçlarımız birer 5 yıldızlı otel şeklinde olacak, hepsi yataklı vagonlardan oluşacak.

5 yıldızlı otel standartları

Her bir kompartımanda 5 yıldızlı otel standartları olacak. İlk etaptaki yatırımla 200-250 kişilik istihdam sağlanacak. Sistem devreye girdikçe yatırım miktarı ve istihdam sayısı artacak. Proje ülkemizde ilk olacak ve güzel bir ürün geliştirdik” ifadelerini kullanmıştı.

“Açılışa gün sayıyoruz” demişti

Öte yandan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un görevden alınmasında özelleştirme sürecinin yanı sıra Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın tamamlanamamasının da etkili olduğu öne sürüldü. Ali İhsan Uygun, 26 Temmuz’da Sivas hattında incelemelerde bulundu ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Anadolu’muzun kalbinde yepyeni bir hikayenin başlangıcını yapmak, yeni nesil ulaşım modunu insanımızla buluşturmak için gün sayıyoruz” dedi.

Açılış 7’nci kez ertelendi

TCDD’nin 4 Eylül günü için planladığı açılış töreni, Cumhurbaşkanı’nın da taslak programına girdi. Ancak, Kayaş-Kırıkkale arasındaki 60 kilometrelik mesafede altyapı eksikliklerinin bulunduğunun anlaşılması üzerine Ankara-Sivas YHT açılış töreni 7’nci kez ertelendi. Söz konusu hattın tamamlanamaması önceki Bakan Cahit Turan’ın da görevden alınmasına sebep olmuştu.