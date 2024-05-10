Cumhurbaşkanlığı ‘zarar’ Başkanlığı!

MedyaRadar, Sayıştay Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’yla ilgili hazırladığı raporlara ulaştı. Başında Fahrettin Altun’un bulunduğu İletişim Başkanlığı’nın kendisine verilen kullanılabilir ödeneğin 23 milyon 500 bin lira aştığı belirlendi.
Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporda kurumun gelir ve giderleri şöyle:
TOPLAM ZARAR: 1 MİLYAR 860 MİLYON
Kurumun 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği 680.127.000,00 TL’dir. Yıl içinde eklenen 1.265.866.260.00 TL ödenekle beraber yıl sonu toplam ödeneği 1.945.993.260,00 TL olmuştur. Kurumun faaliyet sonuçları tablosuna göre 2022 yılında; 95.638.179,66 TL faaliyet net geliri, 1.956.077.021,24 TL faaliyet gideri ve 1.860.438.841,58 TL dönem olumsuz faaliyet sonucu gerçekleşmiştir. 2022 yılı içerisinde gerçekleşen bütçe gideri 1.969.521.199,23 TL’dir. Bütçe Ödeneği ve Gerçekleşmeler Tablosuna göre İletişim Başkanlığının ödenek üstü harcama 23.527.939,23 TL olup, bu durum personel giderlerinden kaynaklanmaktadır.
EN ÇOK PARA HİZMET ALIMINA GİTMİŞ!
İletişim Başkanlığı’nın 2022 yılı personel giderleri için ayrılan ödeneği 149 milyon 276 bin lira olarak belirlendi. Ancak yapılan harcama 177 milyon 952 bin lira oldu. Harcama oranı yüzde 119 artmış oldu. SGK giderleri için 20 milyon 876 bin lira, cari transferler için 279 milyon 382 bin lira, sermaye giderleri için ise 69 milyon 973 bin lira harcama yapıldı. Altun yönetimindeki İletişim Başkanlığı ‘Mal ve Hizmet Alımlar’ harcamalarında ise rekor kırdı. Mal ve Hizmet alımlar için İletişim Başkanlığı’nın kullanılabilir ödeneği 1 milyar 425 milyon 352 bin lira olarak belirlendi. Bu paranın yüzde 99’u, yani 1 milyar 321 milyon 345 bin liralık harcama yapıldı . Bütçe giderlerinin toplam giderler içerisindeki payları; mal ve hizmet alım giderleri %73,04 personel giderleri %9,14 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet primi giderleri %1,07 sermaye giderleri %3,60 ve cari transfer %14,36 şeklindedir.
2021’DE 556 MİLYON ZARAR AÇIKLAMIŞTI!
İletişim Başkanlığı 2021 yılına 422 milyon TL ödenekle başladı. Bu tutarla yetinmeyen Başkanlık, yıl içerisinde 184 milyon TL daha ödenek aldı. Bir yılda 607 milyon TL’lik harcama yapan İletişim Başkanlığı, buna karşılık sadece 50 milyon TL gelir elde edebildi. İletişim Başkanlığı’nın bir yıllık faaliyet zararı, 556 milyon 792 bin TL olarak kayıtlara geçti.