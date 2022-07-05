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KOLOMBİYA’DA BİR BOĞA GÜREŞİ ETKİNLİĞİNDE TRİBÜN ÇÖKTÜ: EN AZ 4 ÖLÜ

KOLOMBİYA’DA BİR BOĞA GÜREŞİ ETKİNLİĞİNDE TRİBÜN ÇÖKTÜ: EN AZ 4 ÖLÜ
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05 Temmuz 2022 - 16:58

KOLOMBİYA’DA BİR BOĞA GÜREŞİ ETKİNLİĞİNDE TRİBÜN ÇÖKTÜ: EN AZ 4 ÖLÜ

Kolombiya’da bir boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü: En az 4 ölü

Kolombiya’daki El Espinal Stadyumu bir faciaya sahne oldu. Boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü, en az 4 kişi hayatını kaybetti. Etkinliği görüntülemek için havada olan bir drone çökme anını kaydetti.

Kolombiya’da bir Boğa güreşi etkinliğinde tribünlerin bir kısmının çökmesi sonucu en az dört kişi öldü.

Etkinliği görüntülemek için havada olan bir drone çökme anını kaydetti. 3 katlı tribünün ahşap olduğu açıklandı.

El Espinal Stadyumu’ndaki çökme sırasında o tribünde tam olarak kaç kişi olduğu bilinmiyor.

 

Kolombiyada bir boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü: En az 4 ölü

 

Ülkenin yeni seçilen lideri Gustavo Petro, yerel yetkililere bu tür etkinlikleri sonlandırma çağrısı yaptı.

Petro, “Yerel yetkililerden, insanların ve hayvanların öldüğü etkinlikleri bitirmelerini istiyorum” dedi.

Bölge valisi Jose Ricardo Orozco olayda iki kadın, bir çocuk ve bir erkeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

 

Kolombiyada bir boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü: En az 4 ölü

 

Olayda en az 30 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği, kritik durumda yaralılar olduğu belirtiliyor.

Yaşanan kaos sırasında bir boğa da stadyumdan kaçtı ve şehirde panik yarattı.

Yerel yetkililer, bölgedeki sağlık kurumlarının olayın büyüklüğü ile baş etmekte zorlandığını aktarıyor.

 

Kolombiyada bir boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü: En az 4 ölü

 

Corraleja adı verilen bu boğa güreşi etkinliği İspanya’daki örneklerinden farklı.

Burada yerel halk da sahaya inebiliyor ve boğalar öldürülmüyor.

 

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