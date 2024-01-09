Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Marmaray ve metrobüste zamlı tarife belli oldu

Marmaray ve metrobüste zamlı tarife belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
09 Ocak 2024 - 15:41

Dün gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul’da toplu ulaşıma zam yapılmasının ardından marmaray ve metrobüs için de yeni zamlı tarifeler belli oldu.

UKOME’nin dün gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısında İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine zam kararı alındı.

Taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bugün ise TCDD’ye bağlı Marmaray ve İETT bünyesindeki metrobüs tarifelerine zam uygulandı.

Zam kararının ardından, marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı.

Metrobüste ise en uzun mesafede tam bilet 26,25 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.

Yeni zamlı tarifeler şu şekilde;

s.webp

sw.webp

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘İstanbul’daki barış görüşmelerine’ dair flaş iddia! ‘Türkiye teklifte bulunacak…’‘İstanbul’daki barış görüşmelerine’ dair flaş iddia! ‘Türkiye teklifte bulunacak…’
Joe Biden’ın konuşması yarıda kesildiJoe Biden’ın konuşması yarıda kesildi
Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri!Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri!
ABD’li Boston Scientific, tıbbi teknoloji şirketi Axonics’i satın alacak!ABD’li Boston Scientific, tıbbi teknoloji şirketi Axonics’i satın alacak!
20 ilde Sibergöz operasyonu: Sahte Mercedes sitesiyle vurgun yaptılar20 ilde Sibergöz operasyonu: Sahte Mercedes sitesiyle vurgun yaptılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Futbolda şike kumpası davasında 7 yıl 6 ay ceza!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisizleştirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeniden Refah Partisi 57 belediye başkan adayını daha açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Ndombele’nin geleceği belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tekirdağ’da bazı ilçelerde okullar tatil edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Epstein’in fuhuş adasında çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Marmaray ve metrobüste zamlı tarife belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nar suyu faydaları neler? Nar suyu neye iyi gelir?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızıl Goncalar dizisi hakkında mahkemeden flaş karar. RTÜK’ün hedefine takılmıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor… Ünlü şarkıcının lüks evi gündem oldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret ettiOcak 5, 2024-4:28 pm
Vakalar arttı, İstanbul’da yoğun bakımlarda yer kalmadı!Ocak 5, 2024-3:58 pm
65 yaş üstü kartlar geri alınacak ‘Uymayanlara para cezası verilecek’Ocak 5, 2024-3:52 pm
Hindistan Umman Denizi’nde gemi ve uçak konuşlandırdıOcak 5, 2024-3:05 pm
“Kamuda torpil” haberlerine yayın yasağıOcak 5, 2024-2:43 pm
Ankara-İzmir arası 3.5 saate inecek!Ocak 5, 2024-12:55 pm
Bir sigara grubuna daha zam!Ocak 5, 2024-12:53 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !