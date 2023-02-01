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Erdoğan NATO kapısını kapatmıştı…

Erdoğan NATO kapısını kapatmıştı…
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01 Şubat 2023 - 9:59

Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur’an-ı Kerim yakması ile başlayan kriz İsveç’in bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’in Türkiye planı ortaya çıktı.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye’nin kapısını aşındıran İsveç’te yaşanan skandala Türkiye’nin tepkisi sert oldu.

Erdoğan’ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç’in birliğe girmek için uygulayacağı plan belli oldu.

BAŞBAKAN PARTİ LİDERLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün gece saatlerinde diğer parti liderleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Expressen parti liderlerine verilen bilgiye ulaştığını yazdı.e

Haberde, ‘Kuran’ın yakılmasının ardından İsveç’e yönelik kapsamlı bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor ve İsveç terör için “meşru bir hedef” olarak gösteriliyor’ denildi.

Gazete bu bilginin parti liderleri ile de paylaşıldığının altını çizdi.

 

Erdoğan NATO kapısını kapatmıştı... İsveç Başbakanı Kristerssonun Türkiye planı belli oldu

İsveç’in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor… (Fotoğraf: AFP)

 

İŞTE İSVEÇ’İN TÜRKİYE PLANI

NATO’ya üye olmayı ülkenin en önemli güvenlik hedefi olarak görmeye devam eden Kristersson’un NATO’ya girmek için uygulayacağı ‘Türkiye planı’ da haberde geniş yer buldu.

Gazete Kristersson’un planını ‘NATO meselesini yumuşatmak istiyor’ şeklinde özetledi ve planın 2 ayağı olacağını yazdı.

Buna göre, İsveç ilk olrak ülkede gerçekleşen skandal eylemlerin devlet politikası olmadığını vurgulamaya devam edecek.

İkinci aşamada ise tansiyonu düşürüp diyalog ortamına geri dönülmek için gereken adımlar atılacak.

İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yakan Danimarkalı Rasmus Paludan ile aşırı sağ görüşlü İsveçli gazeteci Chang Frick arasında bir bağ olduğuna dair iddialar İsveç basınında geniş yer tuttu. Frick’in Rusya bağlantısı olduğu iddiaları da kendisine soruldu.

Frick, Kremlin ile arasında bağ olduğuna dair iddiaları reddediyor. İsveçli uzmanlar ve yorumcular, Paludan ve Frick ile Rusya arasında bağlantı olabileceğine dair geçen hafta çıkan iddialarla ilgili İsveç basınına konuştu.

18 Ocak’ta, İsveç’te Syre adlı Haber kuruluşu, aşırı sağ görüşlü Nyheter idag isimli bir internet sitesi sahibi olan ve aşırı sağ İsveç Demokratları’na ait televizyon kanalına düzenli programlar yapan Frick’in, Paludan’a eylemine izin başvurusu yapabilmesi için 320 İsveç kronu (30 Dolar) ödediğini yazdı.

Ancak Paludan ve Frick’le İsveç basınının yaptığı çok sayıdaki röportaja bakıldığında, Kuran yakma eyleminde kimin inisiyatif aldığı; fikrin kimden çıktığını anlamak mümkün görünmüyor.

Expressen’in ‘pişman mısın?’ sorusunu yönelttiği ırkçı siyasetçi şu cevabı vermişti; ‘Oh hayır. Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum.’

Expressen isimli dergiye konuşan Frick, Paludan’a izin başvurusu için ihtiyacı olan parayı ödediğini kabul ediyor. Buna gerekçe olarak da Paludan’ın Danimarka’da yaşadığını; oradan parayı gönderdiğinde zamanında ulaşamayacağını gösteriyor. Ancak ardından “Paludan’ı birey olarak desteklemediğini, bunun daha çok yardımsever olabilmek maksatlı bir hareket olduğunu” savunuyor.

İsveç Televizyonu’na verdiği mülakatta da Frick, “Bu olay özelinde konuşacak olursam, bu tarz aktivizmi destekliyorum. 300 kron çok düşük bir ücret, bu aktivizmin önünde durmamalıydı” dedi. Ödediği paranın gazeteci olarak güvenilirliğini olumsuz etkilemediğini, çünkü okuyucularını kandırmadığını “Ben zaten böyle çalışıyorum, bana baktığınızda ne görüyorsanız oyum” sözleriyle ifade ediyor.

Kuran yakma eylemine dahil olduğu bilinen bir başka aşırı sağ görüşlü gazeteci de inisiyatif aldığı iddialarını reddediyor. Dagens Nyheter gazetesine konuşan gazeteci, “Bu konuda çok fazla konuşma ve tartışma oldu. Sanırım birinin arkadaşının fikriydi” diyor.

Paludan ise Aftonbladet dergisine verdiği röportajda “Eylemi gerçekleştirmesini kendisinden kimin istediğini hatırlamadığını” savunuyor“. Alternatif medyadan ve diğerlerinden muhtemelen 20 kişiyle irtibat halindeydim. Bana söylemeselerdi gelip bunu yapmazdım.” diyor.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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