DERİN TALU’NUN SÖZLERİ BABASINI ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Ailede kriz büyüyor, dizi sektöründe ise tam bir çöküş yaşanıyor…

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, son sosyal medya paylaşımlarıyla gündemin tam ortasına oturdu. 2003 doğumlu Derin’in yayınladığı videolarda eş adayları için belirlediği kriterleri açık açık sıralaması, sadece takipçilerini değil, ailesini de derinden etkiledi. Özellikle baba Eren Talu’nun bu açıklamalara büyük tepki gösterdiği ve eski eşi Defne Samyeli ile bu nedenle tartıştığı öne sürüldü.

Ailenin büyük kızı Deren Talu, modellik kariyerinde ilerlerken; Derin Talu’nun sınırları zorlayan kıyafet seçimleri ve açıklamaları, sosyal medyada sıkça eleştiri konusu oluyor. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Derin, ablasının modellik kariyerine yönelmesiyle bir kıskançlık içine girdi ve kendi tarzını oluşturmak adına daha uç noktalara yöneldi.

Defne Samyeli’nin kızlarına karşı “arkadaşça” yaklaşımı ve kısıtlama getirmemesi, Derin’in bu çizgide özgürce hareket etmesini sağladı. Ancak uzmanlar, bu kadar erken yaşta medyada bu denli görünür olmanın gençler üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

DİZİ SEKTÖRÜ ÇÖKÜYOR!

Yapımcılar projelerini iptal ediyor, sektör krizle boğuşuyor

Sadece magazin dünyasında değil, dizi sektöründe de işler yolunda gitmiyor. Ünlü yapımcı Şükrü Avşar, uzun süredir yeni bir projeye imza atmıyor. Sebebi ise oldukça net: Sektörde para dönmüyor.

“Reklam gelmiyor, maliyetler yükseldi. Bir bölümün masrafı 3 milyon lirayı buluyor ama geri dönüş yok. Kanallar zarar ediyor, yapımcılar projelerini rafa kaldırıyor. Kimse parasını çöpe atmak istemiyor.”

diye açıklamada bulunan Avşar, sektörün toparlanmasının zaman alacağını belirtiyor.