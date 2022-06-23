Ankara kulislerini sallayan seçim iddiası! ‘Kaybedeceklerini bile bile…’

İktidarın seçim senaryolarıyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘Denilen şudur ki seçimi kaybedeceklerini bile bile yapacaklar. Bu ekonomik krizi muhalefetin kucağına atacaklar’ dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV’de Erdoğan iktidarının seçim senaryolarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel ayrıca Merkez Bankası başta olmak üzere kamuda bürokratlara yönelik baskıları da gündeme getirerek, “Bu olmaz dediği için sürülenlerin kendisi gelemiyorsa ailesi bize geliyor” dedi.

En geç 12 ay sonra ülkenin ekonomisini devralacaklarını söyleyen Özel, “Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve ekonomi arasında inanılmaz bir bağlantı var…Ukrayna bombalanıyor enflasyonu yüzde 17 bizde yüzde 73 gerçekte yüzde 163. Türkiye’de bir iktidar değişikliği görüldüğünde ekonomideki kötü gidişatta bir durma olacak” vurgusu yaptı.

‘EKONOMİK KRİZİ MUHALEFETİN KUCAĞINA ATACAKLAR’

Payzın’a konuşan Özgür Özel şunları söyledi:

“Denilen şudur ki seçimi kaybedeceklerini bile bile yapacaklar. Bu ekonomik krizi muhalefetin kucağına atacaklar. Güçlü bir medyaları var, bir tek TRT ile Anadolu Ajansı normale dönebilir, onun dışında bütün kanallar ellerinde. Bürokraside güçlüler. Yargı bürokrasisinde yeni hükümeti zorlayacak şekilde yargı engelleri olacak, sıkı bir muhalefetle ve Yüce Divan olmadan yani kirli çamaşırlar meydana saçılmadan krizi muhalefetin kucağına atıp bir dönem için muhalefette kalmayı göze alabileceklerini söylüyorlar. Erdoğan ekimde seçime gidecekse kazanacağını bildiği için değil, martta ya da haziranda daha fazla kaybetmemek için gidiyor diye bir iddiada var.”

‘EN GEÇ 12 AY SONRA ÜLKENİN EKONOMİSİNİ DEVRALACAĞIZ’

“En geç 12 ay sonra ülkenin ekonomisini devralacağız. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve ekonomi arasında inanılmaz bir bağlantı var… Ukrayna bombalanıyor enflasyonu yüzde 17 bizde yüzde 73 gerçekte yüzde 163. Türkiye’de bir iktidar değişikliği görüldüğünde ekonomideki kötü gidişatta bir durma olacak.”

‘BUNA BİR ŞEY DEYİN BİR DE BİZİ BİLİN’ DİYORLAR’

Bürokraside ve özellikle Merkez Bankası’ndaki mobbing ve sürgünlerden de bahseden Özel, “Türkiye Merkez Bankası’nda mobbingin ötesinde sürgünler yaşanıyor. ‘Yapamazsınız’ diyeni İzmir şubesine, Denizli şubesine gönderiyorlar. İşi gücü makro ekonomide analiz yapıp reçete üretmek olan çok üst düzeye gelmiş kişiler partimize başvuruyorlar. Yakınları vasıtasıyla başvuruyorlar. Diyorlar ki ‘Benim oğlum şu kadar süredir baş ekonomist’. Enflasyon faiz meselesinde ya da ‘Kur Korumalı Mevduat meselesi şöyle bir felakete götürür’ dediği için ‘sen sus’ deyip görevden el çektirmeleri falan bırakın Denizli şubesine İzmir şubesine gönderildiği ve 1 yıllık düz memur görevinde yollandıkları söyleniyor. Bürokratların muz cumhuriyetinde olmayacak işler yaptığını da anlatıyorlar. Merkez Bankası çalışanlarının özellikle mobbinge sürgüne uğrayan veya şikayetçi olanlar, kendisi gelemeyen ablasını yolluyor, babasını yolluyor, ‘buna bir şey deyin bir de bizi bilin’ diyorlar” ifadelerini kullandı.