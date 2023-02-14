Haluk Levent yardım götürürken kaza geçirdi

Halk TV’nin haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremler için rekor bağış toplayan Ahbap yönetici Haluk Levent kaza geçirdi.
Levent’in Hatay’dan Pazarcık’a giderken kaza geçirdiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Levent’e boyunluk taktı.
İLK AÇIKLAMA
Haluk Levent, kaza sonrası açıklama yaptı. Levent, Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım” dedi.
Levent tweet’inde şu ifadeleri kullandı: “Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim.”