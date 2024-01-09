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Kızıl Goncalar dizisi hakkında mahkemeden flaş karar. RTÜK’ün hedefine takılmıştı

Kızıl Goncalar dizisi hakkında mahkemeden flaş karar. RTÜK’ün hedefine takılmıştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ocak 2024 - 15:35
Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın olduğu ‘Kızıl Goncalar’ dizisine RTÜK’ün verdiği yayın durdurma kararını mahkeme de onayladı.

Yapımcı Faruk Turgut, tarikat ve cemaatlerin ele alındığı ‘Kızıl Goncalar’ dizisine yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

‘Kızıl Goncalar’ dizisi tarikat ve cemaatlerin hedefi haline gelmesinin ardından, RTÜK diziye yayın durdurma cezası vermişti, verilen karar mahkeme tarafından onayladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Kararı Yapımcı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Turgut açıklamasında, “Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi ,RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı.Kızıl Goncalar’ın yayınını yapamıyoruz” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Seküler bir hayat tarzına sahip Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem’in (Özgü Namal) hikayesini konu edinen ‘Kızıl Goncalar’ yapımı tarikat ve cemaatlerin bir numaralı hedefi haline gelmişti. Bunun üzerine RTÜK dizi hakkında inceleme başlatmıştı. Dizinin afişlerine de boyalı saldırı gerçekleşmişti.

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