Mahmut Özer’den Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

TRT Haber’de konuşan Bakan Özer’in açıklamalarından satır başları şöyle; Okulları yüz yüze eğitim için hazır hale getirdik. Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okulları özledi.

Bir haftada 850 bin sınıfın 198’inde yüz yüze eğitime ara verildi.

OKULLARIN TEKRAR KAPANMASI TEKRAR SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?

Öyle bir şey söz konusu değil. İl ve ilçe bazlı önlemleri alıyoruz. Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların görüldüğü sınıflarla ilgili karar alacağız.

200’e yakın okulumuz ikili eğitime geçti. Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir.

“İKİ DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMENLERİN ORANI YÜZDE 78”

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91’e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.