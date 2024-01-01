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Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme! Kaçtığını emniyet biliyormuş…

Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme! Kaçtığını emniyet biliyormuş…
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29 Ağustos 2024 - 19:30
Ayhan Bora Kaplan davasının sanığı ve gizli tanığı Serdar Sertçelik’in İstanbul’a kaçırılmasını Ankara Emniyeti’nin bildiği dava tutanaklarında ortaya çıktı.

Türkiye’nin gündemine oturan ve Ankara Emniyeti’nde depreme neden olan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı ve gizli tanığı Serdar Sertçelik hakkında yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, “Gizli tanığın İstanbul’a kaçtığını biliyorlarmış” başlıklı yazısında Serdar Sertçelik’in elektronik kelepçeyle yurtdışına kaçırılmasına ilişkin yeni ayrıntıları aktardı.

“ANKARA EMNİYETİ SERTÇELİK’İN İSTANBUL’A GİTTİĞİNİ BİLİYOR”

Saymaz, “Kamu görevlileri ev hapsindeyken ve ayağında elektronik kelepçe varken firar etmesine yol verdikleri gizli tanığı yakalamak için kırmızı bülten çıkardılar. Şimdi de Macaristan’dan geri getirmeye çabalıyorlar. Skandal bu kadarla kalsa birkaç kamu görevlisinin aptallığı ya da iş bilmezliği deyip geçebilirdik. Ancak Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, Sertçelik’in İstanbul’a gittiğinin Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce bilindiğini ispat ediyor” dedi.

İsmail Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

O dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Sertçelik’in firar etmesinden iki gün sonra, 29 Kasım 2023’te, eline ulaşan mesajı Yardımcısı Şevket Demircan’a iletiyor.

Mesajda şöyle deniyor:

“Babası İstanbul’a götürüyor. Borç konusu varmış. Bilgin olsun abi.”

Öner, ardından Demircan’a şunları yazıyor:

“Serdar Sertçelik. İstanbul yolunda.”

Demircan, “Tamam abi” diye yanıt veriyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, cinayetten tutuklanacağını fark edince elektronik kelepçeyle evden kaçan Sertçelik’in İstanbul’a gittiğini bile bile kaçmasına yol vermişler.

ARAMA TİYATROSU

İddianameye göre 27 Kasım 2023’te evden çıkan Sertçelik, 30 Kasım’a kadar Ankara’da kaldı.

Başkentte olduğu sürede yakalanmadı.

1 Aralık’ta İstanbul’a gitti.

Şile’de sosyal medya fenomeni olan kız arkadaşı Ece Ronay’ın kaldığı bungalovların bulunduğu bölgede indi.

Dört gününü İstanbul’da geçirdi.

‘Net olarak belirlenemeyen bir güzergahı kullanarak’ 4 Aralık’ta yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtı.

Öner ile Demircan arasındaki 1 Aralık tarihli mesajlar ise firar sonrası Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bir arama tiyatrosu oynandığını ortaya koyuyor.

Yazışmalar şöyle:

Öner: Şevket, aklında bulunsun, Serdar Sertçelik ile alakalı bir ekip evine gidip arandı bulunamadı tutanağı tutsun, adliyeye gönderelim.

Demircan: Gönderdik abi.

Öner: Ara ara da arandı bulunamadı tutanağı tanzim edip gönderelim.

Demircan: Tamam.

Bu yazışmalar yapılırken Sertçelik, İstanbul’daydı ve Türkiye’yi terk etmemişti. Sertçelik’i İstanbul’da aramaları gerekirken, boş olduğunu bildiklerini evini ara ara yoklayarak, arıyorlarmış gibi yaparak, tutanak düzenlediler.

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