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İrem Derici’nin Göğüs Estetiğine Verdiği Ücret Dudak Uçuklattı

İrem Derici’nin Göğüs Estetiğine Verdiği Ücret Dudak Uçuklattı
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10 Kasım 2021 - 15:07

İrem Derici’nin Göğüs Estetiğine Verdiği Ücret Dudak Uçuklattı

 

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı estetik paylaşımı ile gündeme oturdu.

 

 

İddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, bu sefer de göğüsleriyle ilgili yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

Yaptırdığı burun estetikleriyle bir döneme damga vuran İrem Derici hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Burun estetiklerine 30 bin TL öderken göğüs estetiğine ise 4 bin Euro yani yaklaşık 45 bin TL ödediğini söyledi.

İrem Derici daha önce de küçük yaşlarda burun estetiği yaptırmak istediğini ve ailesinden izin alamadığını anlatmıştı.

Derici, burun estetiği yaptırabilmek için duvara kafa atıp burnunu kırdığını da itiraf etmişti.

Fakat o ameliyatı da beğenmeyerek daha sonra ikinci kez burnunda estetik ameliyatı olmuştu.

Derici’nin sadece dudaklarında estetik bulunmuyor.
 

 

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