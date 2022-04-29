Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD ekonomisindeki daralmayla birlikte altın fiyatları bir süredir gösterdiği düşüş grafiğinden toparlanma eğilimine geçti. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.4 oranında daraldı. Fed’in faiz artırım hamlesi, yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın etkileri altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ve Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri ve olası senaryoları hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Küresel ekonomilerde dengeler her geçen gün değişiyor. Ekonomilerin ana sorununu enflasyon oluştururken Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri de enerji ve emtia piyasalarında derinden etkili olmaya başladı.

ABD Merkez Bankası Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışına gitmesi ve faiz artırma serisini devam ettireceğine dair sözlü yönlendirmeleri Piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Altın da bu gelişmelere en hassas şekilde tepki veriyor. Fed’in Mayıs ayında yapması beklenen faiz artırımı hamlesi öncesinde altın fiyatları düşüşe geçmişti. Ancak dün ABD’nin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıklanmasıyla birlikte rüzgar terse döndü. Altın ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1.4 oranında daralmasından güç buldu ve yeniden ons bazında 1900 doların üzerine çıktı.

GRAM ALTINDAKİ YÜKSELİŞTE EURO/DOLAR PARİTESİ DE ETKİLİ

Euro/dolar paritesinin düşüş göstermesi doları desteklerken ons altındaki yükseliş de Gram Altın fiyatlarını hızlı hareket ettirmeye başladı. Hem dolar hem ons altındaki yükseliş gram altın fiyatlarını 900 liranın üzerinde tutmaya yardımcı oluyor. Euro/dolar paritesi uzun süre sonra 1.056 seviyelerinde bulunuyor.

STAGFLASYON ENDİŞELERİ VAR

ABD ekonomisindeki sürpriz daralma stagflasyon endişelerini ortaya çıkarmaya başladı. Fed’in faiz artırım hamlesinde ne kadar agresif davranacağı konusu bilinmezliğini korusa da enflasyon ve resesyona giden ABD ekonomisi endişeleri de beraberinde getiriyor.

STAGFLASYON VE RESESYON NEDİR?

Stagflasyon, resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Resesyon da makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

GRAM ALTIN 900 LİRANIN ÜZERİNDE

Ons Altın ve dolar kurundaki pozitif volatilitenin etkisiyle gram altın şu sıralar 913 lira seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın gün içinde en düşük 900 lira, en yüksek de 913.7 lira seviyesini görmüştü.

ONS ALTIN HIZLI YÜKSELDİ

Ons altın hızlı Fiyat hareketinde bulundu. Güne 1894 dolardan başlayan ons altın 1919.2 dolara kadar yükseldi. Yüzde 2’ye yakın prim yapan ons altın şu sıralar 1914 dolar seviyelerinde alıcı buluyor.

FED’İN TUTUMU YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altın dün zayıf gelen ve resesyon sinyali veren ABD büyüme verisi sonrası yükselme eğilimini geçti. ABD ekonomisi ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 1 büyüme beklentisine karşın yüzde 1.4 daraldı. ABD ekonomisinde küçülme beklentileri bulunuyordu, ancak daralmanın daha erkene çekilmesi piyasa tarafından sürprizle karşılandı diyebiliriz. ABD verisi sonrası ons altın 22 haftalık ortalaması olan 1873 dolar seviyesinden toparlandı ve 1915 dolar direnci üzerini test etti.

DOLAR ENDEKSİ 5 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Dolar endeksi dün test ettiği son beş yılın en yüksek seviyesinden geri döndü. Şu sıralar hareket alanı 102.90 seviyesinde gerçekleşmekte. Bununla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.80 seviyesinde yatay kaldı. Daralma kaydedilen ABD ekonomisi Fed’in agresif faiz adımlarını sekteye uğratabileceği düşüncesiyle dolarda sınırlı geri çekilme izledik. Bu veriden sonra Fed bir karar aşamasına gelebilir. Enflasyonu düşürmek adına güçlü faiz adımları mı atmaya devam edecek? Yoksa ekonomik büyümenin istikrarını tercih edip faiz adımlarını daha temkinli mi atacak?

BU SEVİYELER KRİTİK

Her hâlükârda 3 Mayıs’ta başlayacak ve 4 Mayıs’ta sonlanması beklenen Fed toplantısından 50 baz puanlık faiz kararının gelmesi beklentimizde bir değişiklik bulunmuyor. Bu beklentilere paralel olarak ons altında yukarı yönlü eğilim sürebilir. Buna karşın 1938 dolar seviyesi yukarı yönde aşılmadıkça yükseliş potansiyelinin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. 1890 dolar seviyesi güçlü destek görevini görmeye devam ederken bu seviyenin altında satışlar yavaşlayabilir. Uzun vadede yukarı yönlü eğilim bozulmuş değil. Önümüzdeki günlerde Fed’den faiz adımlarında temkinli olacağına yönelik algılama oluşması halinde ons altında daha hızlı yükseliş eğilimi izlenebilir. Fed ve Fed Başkanlarından gelecek açıklamaları ons altında etkili olmaya devam edecek.

ALTIN ÖZELİNDE EN BÜYÜK RİSK ENERJİ FİYATLARI

Eral Karayazıcı – Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Ons altın nisan ayında yüzde 1 kayıpla 1916 puana geriledi. 3-4 Mayıs tarihli Fed toplantısının yarattığı baskı ile gerçekleşen bu limitli geri çekilmenin devamının gelip gelmeyeceği önemli ölçüde ABD Merkez Bankası’nın kararlarına ve piyasanın karar setine vereceği reaksiyona bağlı.

Altın üzerinde Fed’den de büyük etki gösterebilecek faktör enerji fiyatlarının seyri. Global enflasyonun en güçlü besin kaynağı olan petrol iki aydır yatay. Bu hali ile yılın ikinci yarısında global enflasyonun düşüşe geçmesini sağlayacak ve merkez bankalarını rahatlatacaktır.

Enerji fiyatlarında ilave ve kalıcı yükselişler yaşanması ise altın özelinde en büyük risk. Çünkü bu senaryonun gerçekleşmesi merkez bankalarını yılın ikinci yarısında daha güçlü faiz artırımlarına zorlayabilir ve bu da altında ilave ve önemli kayıplara neden olabilir.

Ben önümüzdeki iki çeyrekte enerji fiyatlarında sakin seyrin sürmesi ihtimalini daha yüksek buluyorum. Ancak bu senaryoda da nisan ayında yüzde 5,2 değer kaybı yaşayan gümüşün altına kıyasla daha iyi bir performansa imza atabileceğini düşünüyorum.