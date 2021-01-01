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Oğlu Kalbini Hangi Güzele Kaptırdı ?

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Oğlu Kalbini Hangi Güzele Kaptırdı ?
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13 Eylül 2021 - 14:41
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz hafta mezun olan oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir aşk iddiası ortaya atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun Melis Çatak’la birlikte olduğu iddia edildi.

YANGIN BÖLGESİNE YARDIMA GİTMİŞLERDİ

İkili, iki hafta önce Muğla’da yaşanan yangın yaşanan felaketinden sonra yangınzedelere yardımda bulunmak için bölgeye gitti. İmamoğlu ve Çatak, yardımda bulundukları vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

EL ELE DOLAŞMIŞLAR

Bu karede ikilinin, birlikte olduğu da ortaya çıktı. İmamoğlu ve Çatak’ın bölgeden ayrılırken, el ele dolaştıkları da iddia edildi.

AĞABEYİ DE TUBA BÜYÜKÜSTÜN’LE AŞK YAŞAMIŞ

Çatak’ın abisi Erdinç Çatak’ın bir dönem ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’le aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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