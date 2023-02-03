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Meteoroloji İstanbul dahil 27 il için uyardı! İşte il il 3 Şubat hava durumu…

Meteoroloji İstanbul dahil 27 il için uyardı! İşte il il 3 Şubat hava durumu…
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03 Şubat 2023 - 16:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı ve kar yağışı uyarısında bulundu. 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Buna göre Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde kuvvetli kar görülecek. Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile İstanbul’da da karla karışık yağmur bekleniyor. Yapılan açıklamada buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 3 Şubat Cuma hava durumu…
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