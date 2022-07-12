Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı

Üren, “Mustafa Sandal ailemizin sanatçısı; anneannem çok sever! Ama estetikle yapılan baklavaları çok belli oluyor. Gülşen’in karın kasları da estetik. Benimkilere bakın; gerçek! Bunu yaşam tarzı olarak benimsedim. Gerçekten çalışarak yapmak bir başarı, parayla elde edemezsin.”