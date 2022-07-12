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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı

Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı
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12 Temmuz 2022 - 17:28

Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı

Üç yıllık suskunluğunu ‘Kırarım Bu Kalemi’ ile bozan şarkıcı Seda Üren, spor yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İki çocuk annesi olan Üren’in karın kasları ise dikkat çekti.

Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 1

Şarkıcı Seda Üren, evinde spor yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 2

İki çocuk annesi olan ünlü şarkıcı karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 3

“HAFTANIN 5 GÜNÜ SPOR YAPIYORUM”

40 yaşındaki güzel şarkıcı, fit kalma sırrını “Eski sporcuyum ben. Evlilik ve müzikle birlikte ara vermek zorunda kalmıştım. Şu an tekrar başladım, haftanın beş günü spor yapıyorum” diye açıklamıştı.

 

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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 4

“İKİSİNİN DE KASLARI ESTETİK”

Karın kaslarının doğal olduğunu söyleyen Seda Üren, Mustafa Sandal ve Gülşen’in kaslarının estetik olduğunu iddia etti.

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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 5

Üren, “Mustafa Sandal ailemizin sanatçısı; anneannem çok sever! Ama estetikle yapılan baklavaları çok belli oluyor. Gülşen’in karın kasları da estetik. Benimkilere bakın; gerçek! Bunu yaşam tarzı olarak benimsedim. Gerçekten çalışarak yapmak bir başarı, parayla elde edemezsin.”

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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 6

İşte Seda Üren’in o paylaşımı…

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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 7
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 8
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 9
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 10
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 11
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 12
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 13
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 14
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 15
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 16
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 17
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Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı - Sayfa 18
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