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Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında!

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında!
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12 Temmuz 2022 - 17:12

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında!

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar…

Çeşme’de balayı

Geçen hafta Makedonya’da evlenen ve Çeşme’de düğün yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman, balayına aynı adreste devam ediyor. Çift önceki gün Fun Beach’te arkadaşlarıyla buluştu. Denize girerken görüntülenen iki ünlü isim, daha sonra akşam yemeğine çıktı. (Deniz BOY)

 

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

 

Konserlere mola

Melek Mosso konser temposuna kısa bir mola verip soluğu Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te aldı. Plajda cep telefonunu elinden düşürmeyen şarkıcı, çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaştı. (Kamil SÜMER)

 

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

 

Bodrum romantizmi

Işın Karaca, bayramın ilk günü Bodrum’daki Palmalife Hotel’in içinde yer alan Sek Bodrum’da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı ertesi gün de Gölköy’deki bir plajda sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile görüntülendi. 4 yıldır birlikte olan çift, iskelede romantik anlar yaşadı. (Kamil SÜMER)

 

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

 

Roman’ın deniz keyfi

Tatil için Çeşme’yi tercih eden Öykü Karayel ve Can Bonomo, önceki gün oğulları Roman ile plajdaydı. Çift, öğle sıcağında Roman’ı denize sokarak serinletti. O keyifli anlar böyle görüntülendi. (Deniz BOY)

 

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında

 

İkizler suyla buluştu

Gökçen-Murat Aşık çifti, Bodrum’da ikiz bebekleriyle görüntülendi. Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı Beach’te kızları Bella ve oğulları Boğaç Metin’le birlikte denize giren çift keyifli dakikalar yaşadı. (Kamil SÜMER)

 

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de balayında
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