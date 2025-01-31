“ALEYNA TİLKİ’NİN CESUR PAYLAŞIMI OLAY OLDU! GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI”

ALEYNA TİLKİ’NİN CESUR PAYDAŞIMI OLAY OLDU! GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Hareketleri ve açıklamalarıyla sık sık gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki , son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı. İlk bakışta çıplak sanılan ünlü ismin paylaşımı, izleyenleri şaşkınlığa uğrattı

.

Tilki’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, tümünün gri renkte olduğu görülüyordu. Fotoğrafı görenler, ünlü şarkıcının hiçbir şeyi düşünmediğini düşündü. Ancak gerçek daha sonra anlaşıldı. Tilki’nin gri renkte bir bikini giydiği ve tüm bedeninin griye boyadığı ortaya çıktı.

Bu dikkat çeken paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan ürünlerinin biri haline geldi.