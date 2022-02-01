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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti…

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti…
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07 Mart 2022 - 15:41

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti…

Kanal D’nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş’de Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın estetiksiz hali görenleri şaşkına uğrattı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 1

İclal Aydın’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeşi dizisi ilk bölümüyle izleyicilerden beğeni topladı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 2

Dizide, kardeşlerin en büyüğü olan Türkan’a hayat veren Özgü Kaya hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 3

25 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Kaya’nın estetiksiz hali görenleri şoke etti.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 4

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

1996 İstanbul doğumlu Özgü Kaya 26 yaşındadır.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 5

Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda devam ediyor.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 6

İlk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in başrolde yer aldığı ‘Adı Efsane’ dizisindeki ‘Sibel Yılmaz’ rolü ile edindi.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 7

İşte Özgü Kaya’nın estetiksiz hali ve sosyal medyayı sallayan son paylaşımları…

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 8
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 9
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 10
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 11

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 13

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 15

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 16

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 17

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 18

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 20

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 23

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti… - Sayfa 24

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