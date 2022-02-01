Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetiksiz hali ile şok etti! Son paylaşımları mest etti…
Kanal D’nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş’de Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın estetiksiz hali görenleri şaşkına uğrattı.
İclal Aydın’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeşi dizisi ilk bölümüyle izleyicilerden beğeni topladı.
Dizide, kardeşlerin en büyüğü olan Türkan’a hayat veren Özgü Kaya hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.
25 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Kaya’nın estetiksiz hali görenleri şoke etti.
ÖZGÜ KAYA KİMDİR?
1996 İstanbul doğumlu Özgü Kaya 26 yaşındadır.
Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda devam ediyor.
İlk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in başrolde yer aldığı ‘Adı Efsane’ dizisindeki ‘Sibel Yılmaz’ rolü ile edindi.
İşte Özgü Kaya’nın estetiksiz hali ve sosyal medyayı sallayan son paylaşımları…