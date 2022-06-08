Bahar Candan’dan Ebru Gündeş’e şiddet uyarısı: “Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı”

Şimdilerde Ebru Gündeş’le birlikte olan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile geçmişte ilişki yaşayan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü şarkıcıyı uyardı. Candan, hastalıklı bir ruh yapısı olduğunu iddia ettiği genç iş insanı için “Elimin üstüne yanan mumun sıvısını döktü” dedi.

Geçtiğimiz sene Reza Zarrab’la boşanan Ebru Gündeş, kendisinden 19 yaş küçük olan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başladı. Gündeş’in birlikte olduğu iş insanının daha önce Bahar Candan’la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

ARALARINDA 19 YAŞ FARK VAR

47 yaşındaki Ebru Gündeş, gönlünü 28 yaşındaki Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw’a kaptırdı. 2. Sayfa programında yer alan habere göre; genç insanı, bir süredir Ebru Gündeş’i yakın markaja alarak yalnız bırakmıyor. Gündeş’e karşı çok tutkulu bir aşk hisseden Khoshnaw, şarkıcıya yakın olmak için karşısındaki villaya taşındı.

“MUMUN SIVISINI ELİME DÖKTÜ”

Sosyal medya hesabı Instagram’dan bir paylaşım yapan Candan, Rassan Khoshnaw ile geçmişte ilişki yaşadığını kabul ederek çok konuşulacak iddialarda bulundu. Paylaşımında Ebru Gündeş’e seslenen Candan, ” Ebru Gündeş’in Rassan Khoshnaw isimli iş insanı iler birlikteliğini medyadan öğrendim. Şöhret avcısı Rassan’la bir dönem birlikteliğim olduğu doğrudur. Hastalıklı bir ruh yapısı vardı. Bir keresinde elimin üstüne yanan mumun sıcak sıvısını dökmüştü. Ebru Gündeş gibi değerli bir sanatçımızı bu konuda uyarmak isterim” dedi.