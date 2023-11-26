Kenan İmirzalıoğlu – Sinem Kobal’dan ihanet iddialarına fotoğraflı yanıt! Aldattığı ileri sürülmüştü

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu’nun Sinem Kobal’ı aldattığı yönünde ortaya atılan söylentiler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü çift ihanet iddialarını, katıldıkları kutlamada verdiği kareyle yanıtladı.
Sosyal medyadaki bir paylaşımla başlayan “Kenan İmirzalıoğlu’nun Sinem Kobal’ı aldattığı iddiası” gündem oldu.
Paylaşımda “Selana aldatıldın haber doğru” yazan iddianın sahibi hesap “Söyleyeceklerine inanma, sete gidiyorum diyerek aldatmış doğru” açıklamasını yaptı.
ÜNLÜ ÇİFTTEN MUTLULUK FOTOĞRAFI
Ünlü çift ise dün akşam 28 Kasım’da 32. yaşına girecek olan popçu Edis’in erken doğum günü kutlamasına katıldı.
Kutlamada Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutluluklarıyla dikkat çekti.
Kıvanç Tatlıtuğ’un da katıldığı eğlenceye ünlü akını yaşandı. Birçok ünlü isim Edis’in doğum günü kutlamasına katıldı.
Öte yandan çift cephesinden 2. Sayfa’ya yapılan açıklamada ise söylentilerin gerçek olmadığı, evliliklerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.
İşte çiftin o karesi…
“DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM”
Geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunuculuğunu üstlendiği Empati programına konuk olan Kenan İmirzalıoğlu, “Aşk nedir ve sen aşka inanıyor musun?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:
“Aşka inanlardandım ama aşkın daha kavak yellerinin estiği zamanlardan olduğunu düşünmeye başlamıştım ki aşk evliliği yaptım. Valla 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşacağımdan hiç emin değildim. Sinem’i daha öncesinde de tanırdım ama doğru zamanda doğru yerde denk gelmek önemliymiş. İlk görüşte aşk değildi dördüncü görüşte Sinem’e aşık oldum.”
Sinem Kobal ise geçtiğimiz ay katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında İbrahim Selim’in “Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştığınız anı hatırlıyor musun?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:
“Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki.”
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