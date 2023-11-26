Kenan İmirzalıoğlu – Sinem Kobal’dan ihanet iddialarına fotoğraflı yanıt! Aldattığı ileri sürülmüştü

Sinem Kobal ise geçtiğimiz ay katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında İbrahim Selim’in “Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştığınız anı hatırlıyor musun?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:

“Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki.”