Cem Garipoğlu’nun mezarındaki ilginçlik ortaya çıktı! ‘Turgut Özal’ınkinde vardı, onunkinde yok…’

KARABULUT AİLESİ ACILARINDAN KATILAMADI

Bizim müvekkillerimiz de yaşadıkları travma, acı çok ağır elem ve keder nedeniyle gelmek istemediler haklı olarak. Fakat karşı tarafta bir avukatla temsil edildi. Çok bakımsız bir defa. Ben mezara gittiğimde de isim soy isim belli değil, bakımsız adeta kendi kaderine terk edilmiş, çok köşede bir mezar görüyoruz. Doğum ve ölüm tarihleri bile belli değil. 29 Ekim 1991 ve 10.10 2014 olacak o dahi okunmuyor.