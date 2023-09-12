‘Kimse kusura bakmasın’ diyerek anlattı. Üstündağ Filenin Sultanları’na neden özel uçak tutmadığını açıkladı: Hesap soruyorlar

Avrupa Şampiyonu olan voleybolcularımızın özel uçak yerine tarifeli uçakla yurda dönmesi ve ardından Japonya’ya gitmesi eleştirilmişti. Başkan Akif Üstündağ bunun nedenini açıkladı.