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Sanat camiasını kahreden ölüm!

Sanat camiasını kahreden ölüm!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Mart 2024 - 20:27

Av Mevsimi ve Eşkiya’nın da aralarında yer aldığı birçok dizi ve filmin yapımcısı, Kansersiz Yaşam Derneği Asbaşkanı Gülengül Soytürk (Arlıel) yaşamını yitirdi.

Sanat camiasını kahreden ölüm! - Sayfa 1

Soytürk’ün ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler art arda yaptıkları paylaşımlarla Gülengül Soytürk’e veda ettiler.

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Sanat camiasını kahreden ölüm! - Sayfa 2

İbrahim Selim: Ahh hanımefendi Gülengül!

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Sanat camiasını kahreden ölüm! - Sayfa 3

Itır Esen:Canım Gülengül, acımın tarifi yok. Çok acele ettin gitmek için. Devrin daim olsun…

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Sanat camiasını kahreden ölüm! - Sayfa 4

Suzan Kardeş: Ah be Gülengül… Mekanın cennet olsun. Hep güçlü kadın örneği oldun. Hepimiz seni çok sevdik.

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Sanat camiasını kahreden ölüm! - Sayfa 5

Pınar Altuğ Atacan: Huzurla uyu benim tatlı arkadaşım. Hayatıma kattıkların için teşekkür ederim.

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Sanat camiasını kahreden ölüm! - Sayfa 6

Kansersiz Yaşam Derneği:

Kansersiz Yaşam Derneği Ailesi’nin Asbaşkanı, fikir lideri, yolumuza ışık tutan kocaman kalpli bir kadın aramızdan ayrıldı.

Biz Kansersiz Yaşam Ailesi olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Gülengül Arlıel’i kaybetmenin acısı tarifsiz.

Kendisini her zaman derneğimize sağladığı çok büyük katkıları, kocaman kalbi, iyiliği ve sevgisi ile hatırlayacağız. Kaybımız büyük olsa da, onun mirası ve sevgisi ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığı izleri asla unutmayacağız ve derneğimizin yürüttüğü mücadelede adını daima yaşatacağız. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
Işıklar içinde uyusun. 🤍

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Sanat camiasını kahreden ölüm! - Sayfa 7

Mert Fırat: Canım Gülengül. Zarafetin kelime anlamı oldun her durumda, koşulda. Hayallere ortak, dertlere çare, herkese motivasyon oldun. Gülümseyen güzel gözlerin, ruhumu iyileştiren sesin, hep sırtımdaki elin hiç çıkmayacak hayatımdan. İyi ki tanıdım, iyi ki geçtin hayatımızdan; hepimiz için ne büyük şans. Meleğimiz huzurlu, mutlu, güzel uyu, seni çok seviyorum…

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