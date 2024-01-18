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Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile telefonla görüştü

Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile telefonla görüştü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ocak 2024 - 12:18
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya’nın İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Faeser ile yaptığı görüşmeyi paylaştı ve “Sayın Bakan ile birlikte, öncelikle iç güvenlik, afetler, terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele gibi konularda bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini değerlendirdik.” ifadesini kullandı.

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NANCY FAESER KİMDİR?

Nancy Faeser, 13 Temmuz 1970 doğumlu bir Alman avukat ve politikacıdır. Sosyal Demokrat Parti (SPD)’nin bir üyesi olarak, 2021 yılından bu yana Federal İçişleri ve Toplum Bakanı olarak görev yapmaktadır. 2003 seçimlerinden 2021 yılına kadar Hessen Eyalet Parlamentosu’nda milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yılında, Hessen’deki partinin lideri oldu ve aynı zamanda Hessen Landtag’ında Muhalefet lideri oldu.

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