İhanet iddiaları sonrası Sinem Kobal’dan flaş hamle! Tek kalemde sildi…

Eşi Kenan İmirzalıoğlu tarafından aldatıldığı iddiaları gündem olan Sinem Kobal’dan flaş bir hamle geldi.

Oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu’nun 2016 yılında evlendiği Sinem Kobal’ı aldattığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddianın ardından açıklama yapan çift, söylentileri yalanladı.

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“EVLİLİĞİMİZDE SORUN YOK” 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020 ile 2022 yıllarında kızlarını kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu’nun Sinem Kobal’ı aldattığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaların ardından 2. Sayfa’ya özel açıklama yapan çift, ihanet söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, evliliklerinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

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Sosyal medyada dün “Kenanİmirzalıoğlu” ve “SinemKobal” etiketleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmiş vebinlerce kişi paylaşımında bulunmuştu.

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SİNEM KOBAL, EŞİ İLE FOTOĞRAFLARINI TEK KALEMDE SİLDİ Her ne kadar ihanet iddialarını yalanlasa da Kobal, Instagram’da eşi ile birlikte olduğu fotoğrafların tamamını sildi.

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İşte Kobal’ın Instagram paylaşımları…

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