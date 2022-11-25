Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar’da konser verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’da konser verdi. Konseri izleyen Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık’a destek verdi. Zeynep Bastık’ın Dünya Kupası’ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazanacağı iddia edilmişti.