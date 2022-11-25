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Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar’da konser verdi

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar’da konser verdi
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25 Kasım 2022 - 17:07

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’da konser verdi. Konseri izleyen Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık’a destek verdi. Zeynep Bastık’ın Dünya Kupası’ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazanacağı iddia edilmişti.

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 1

Zeynep Bastık, başkent Doha’da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 2

45 DAKİKA SAHNE ALDI

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 3

Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

 

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 4

Gazeteci Deniz Satar da Bastık’ın konserinden çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 5

Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık’a destek verdi.

 

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 6

Bastık iddialara göre Dünya Kupası’ndaki sahnesi için 250 bin dolar alacak.

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 7

İşte Zeynep Bastık’ın konserinden o görüntüler:

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 8

 

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 9

 

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 10
Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 11

 

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 12

 

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 13
Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 14
Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 15
Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 16
Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 17
Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 18
Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 19
Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 20

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi - Sayfa 21

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