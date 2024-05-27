Galatasaray’ın kutlamalarına gölge düştü! Bağcılar’da bir taraftar vuruldu

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü. Bağcılar’da kutlamalar sırasında Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Kadıköy’de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına Bağdat Caddesi’nde Fenerbahçe taraftarları şişe ve taşlarla saldırdı. İşte detaylar…
Bağcılar’da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı’ndan karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.
TAŞ VE ŞİŞE FIRLATTILAR!
Bağdat Caddesi’nde meydana gelen olayda ise bazı Galatasaray taraftarları Bağdat Caddesi’nde konvoy yaptı.
Cadde üzerine bulunan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı.
Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti. Elinde Galatasaray logolu çantası bulunan bir kadını polis ekipleri caddeden uzaklaştırdı.