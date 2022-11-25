Ebru Gündeş’in Hadise’yi ‘yakaladığı’ an ortaya çıktı!

O Ses Türkiye’de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise, Ebru Gündeş’le yaşadığı polemik sonrası yarışmaya veda etmişti. Ardından Hadise ile Ebru Gündeş’in aslında ‘yasak aşk’ krizi yaşadığı ortaya çıkmıştı. Günlerdir ifşalanan Hadise – Reza Zarrab ilişkisinde yeni gelişmeler yaşandı. Hadise’nin Reza Zarrab’la fotoğrafından konuşmalarına kadar her şeyin teker teker ifşalandığı olayla ilgili Ebru Gündeş’in ‘yasak aşkı’ yakaladığı ana dair adeta ağızları açık bırakan yeni detaylar ortaya çıktı.
Ebru Gündeş’in Reza Zarrab’la 11 yıllık evliliği “O Ses Türkiye”de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Haberde, Reza Zarrab’ın Gündeş’le evliyken Hadise’yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika’da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.
Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş’le olan fotoğraflarını silmişti.
“YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM!”
Hadise’nin Reza Zarrab’ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi.
“BENİ DE BİTİRDİN KENDİNİ DE”
Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab’ın “Beni de bitirdin kendini de” diye sitem ettiği Hadise, “Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan’ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma” dediği öğrenildi.
Hadise’nin “Resim de varmış” diyerek Reza Zarrab’ı uyardığı ve ikisini Amerika’da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi.
“TACİZ EDİLİYORUM, TEHDİT EDİLİYORUM”
Öte yandan şarkıcı Hadise Reza Zarrab’la ilişkisi olduğunu ileri süren Seren Serengil’e cevap vererek “Her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum” diyerek tepki gösterdi.
“Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; SUSMAYIN. BEN DE SUSMUYORUM VE ASLA SUSMAYACAĞIM.
Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de.
Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. AMA bu sefer söyleyeceklerim var! Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim. Ben her şeyden önce bir KADINIM, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum.
Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana YİNE kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım.”
“RESMEN ÖZEL HAYATIMA TECAVÜZ”
“Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise’yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık burdan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma TECAVÜZ! Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok! Burdan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum. Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir.”
Son olarak Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali’den bomba iddialar geldi.
Bali Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğün yapmadığını ve asla Hadise’nin gelinlik giymediğini söyledi.
Bircan Bali bununla da kalmadı, Ebru Gündeş’in o dönemki eşi ve arkadaşının yasak aşkını O Ses Türkiye kulisinde öğrendiğini iddia ederek şunları söyledi:
İŞTE ACUN MEDYA’DA YAŞANAN OLAY
“Seda Sayan iyi ki o gün kovid olmuş. O gelmeyince Ebru Gündeş’i çağırıyorlar.”
“Çekimler bitiyor hepsi kuliste. Hadise’nin ofisine bir çanta geliyor.”
“Hadise iyi marka çantayı alelacele saklarken Ebru diyor ki ‘A ne güzel çanta…’”
“Lap açıyor çantayı; fatura kocasının üzerine.”
“Buna bir de Murat Boz’un menajeri şahit oluyor.”
“Olay Acun Medya’da yaşandığı için O Ses Türkiye’den apar topar gönderiliyor.”
İşte o açıklamalar…
Ünlü popçu Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikteliklerini sır gibi sakladıkları bir düğün ile vuslata erdirmişti. Ancak çift, 30 Nisan’da gerçekleşen evliliklerini 30 Eylül’de Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde görülen davayla sonlandırmıştı.
O SES TÜRKİYE’DE NE OLMUŞTU?
O Ses Türkiye 2020 sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk’tü ancak O Ses Türkiye 2021’de jüri üyelerinde flaş değişikliğe gidilmişti.
O dönem Acun Ilıcalı’nın O Ses Türkiye 2021 paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Hadise’nin gidişi sonrası jüriye Ebru Gündeş dahil olmuştu.
Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılmıştı. Ilıcalı programda O Ses Türkiye’ye dair önemli açıklamalar yaparak “Hadise’nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise’yi O Ses Rap’te göreceğiz” demişti.
YILLARDIR JÜRİ KOLTUĞUNDAYDI
Hadise yıllardır Ebru Gündeş ile ‘O Ses Türkiye’de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak ünlü şarkıcının o dönem yaşananlardan sonra jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu olmuştu.
Ancak sonra karar verilmiş ve 2021 sezonunda olmadığı ortaya çıkmıştı.
Hadise’nin, Ebru Gündeş’le yaşadığı polemik sonrası yapım şirketinin böyle bir karar aldığı konuşulmuştu.