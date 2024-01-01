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Yeni yılla birlikte neler değişti? İşte 2024 yılında hayata geçen yeni düzenlemeler…

Yeni yılla birlikte neler değişti? İşte 2024 yılında hayata geçen yeni düzenlemeler…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ocak 2024 - 13:54

1 Ocak 2024 tarihinde itibaren, bazı yeni düzenlemeler de hayata geçti. Buna göre, restoran, lokanta ve kafelerde kapı önlerine fiyat listesi konulacak. Günlük kiralar evler için belge almak artık zorunlu hale getirilirken, yolcu taşımacılığında da yeni dönem başladı. İşte yeni yılla birlikte devreye girecek olan düzenlemeler…

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