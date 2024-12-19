KARABÜK BELEDİYESİNDEN EMEKLİLERE DESTEK: SU VE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, emeklilere yönelik önemli bir destek projesine imza attı. Belediye Meclisi, emeklilere su ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz sağlanması kararını 2025 yılında da devam ettirme kararı aldı. Bu adım, artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden emeklilere büyük bir nefes aldıracak.

UYGULAMA KAPSAMI: KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bu örnek uygulama, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşları kapsıyor. Karabük’te ikamet eden emekliler, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek ve su faturaları belediye tarafından karşılanacak. Bu sayede emekliler, temel ihtiyaçlarında ekonomik bir rahatlama yaşayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE MERKEZLERİ

Uygulama kapsamında hizmetlerden faydalanmak isteyen emekliler için başvuru süreci şöyle:

Toplu Taşıma Kartı İçin Gerekli Belgeler:

1 adet vesikalık fotoğraf

Emeklilik belgesi

İkametgâh belgesi

Başvuru formu

Başvuru Merkezleri:

Balık Pazarı Kart Dolum Merkezi

Sosyal Yaşam Merkezleri

Su Faturası Muafiyeti İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru dilekçesi

SGK’dan alınan emeklilik belgesi

Kimlik fotokopisi

Başvuru Merkezleri:

Merkez Belediye Binası

Kütüphane

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK ADIM

Belediye yetkilileri, bu projenin emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek, ilerleyen dönemde emeklilere yönelik farklı sosyal projelerin de hayata geçirileceğini açıkladı. Emekliler, bu uygulamanın kendilerine büyük bir ekonomik destek sağladığını ifade ederek karardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

TÜRKİYE’DE DİĞER BELEDİYELERE İLHAM KAYNAĞI

Karabük Belediyesi’nin bu sosyal belediyecilik anlayışı, diğer belediyelere de örnek olabilir. Bu tür uygulamaların yaygınlaşması, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmek ve yaşam kalitelerini artırmak açısından büyük önem taşıyor.

SONUÇ: EMEKLİLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETEN PROJE

Karabük Belediyesi, emeklilere yönelik sunduğu bu ücretsiz hizmetlerle sosyal sorumluluk alanında önemli bir adım atmış oldu. Proje, ekonomik olarak zorluk çeken emeklilere destek sağlayarak hem bireysel refahı artırmayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr