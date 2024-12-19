2025 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE KRİTİK GÜN: RAKAMLAR NETLEŞİYOR

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını tamamlayarak hem işçi hem de işveren tarafının resmi tekliflerini masaya koydu. Bu görüşmeler, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm toplumu ise dolaylı olarak etkiliyor.

İŞVEREN VE İŞÇİ TARAFINDAN RAKAMLAR BELİRLENDİ

Toplantıda, işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2025 yılı için asgari ücretin 25.000 TL olmasını önerdi. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ise, asgari ücretin 30.000 TL seviyesinde olması gerektiğini savundu. Her iki taraf da tekliflerini enflasyon oranları, yaşam maliyetleri ve ekonomik dengeler çerçevesinde şekillendirdi.

ÇALIŞMA BAKANI: “ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin hedefinin hem çalışanların refahını artırmak hem de işverenlerin rekabet gücünü korumak olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Aynı zamanda işverenlerin ekonomik sürdürülebilirliğini de göz önünde bulunduracağız” dedi.

ERDOĞAN’DAN SON DOKUNUŞ BEKLENİYOR

Ankara kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nihai rakam öncesinde asgari ücrete son bir dokunuş yapabileceği konuşuluyor. Erdoğan’ın asgari ücretle ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapması bekleniyor. Bu gelişme, kamuoyunda büyük bir merakla takip ediliyor.

ENFLASYON VE YAŞAM MALİYETLERİ ETKİLİ OLACAK

Yeni asgari ücret belirlenirken, enflasyon oranları ve yaşam maliyetleri önemli bir rol oynuyor. Özellikle gıda, enerji ve kira giderlerindeki artışlar, çalışanların alım gücünü doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Yeni ücretin, hem işçilerin geçim koşullarını iyileştirmesi hem de işverenlerin sürdürülebilirliğini sağlaması hedefleniyor.

SON TOPLANTI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısını önümüzdeki hafta yapması planlanıyor. Bu toplantının ardından 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

SONUÇ: TÜRKİYE’NİN GÖZÜ ASGARİ ÜCRETTE

Asgari ücret, hem çalışanların refahını hem de iş dünyasının rekabet gücünü etkileyen kritik bir konu. Yaklaşan açıklamalar, milyonlarca çalışan ve işveren için yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr