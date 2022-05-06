Memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memur maaşları için temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 4 aylık enflasyon 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31,71, memur ve memur emekliliklerine yüzde 24,71 enflasyon zammı imkânı doğdu.

Memur ve memur emeklisi Temmuz’da yüzde 7 sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 24,71’lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Dört aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7+24,71 olarak gerçekleşti. Yüzde 31,71’lik artışa Mayıs, Haziran enflasyonu da eklenecek.

Sabah’ta yer alan habere göre; dört aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 436 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 4290 liradan 5624 liraya çıkacak.

SSK, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71’i buldu. Mayıs, Haziran ayı enflasyon artışı sıfır bile çıksa emeklilere en az 31,71 artış yapılacak. Bu durumda en 2000’den önce emekli olan SSK’lıların (en düşük emekli aylığı) aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. Bağ-Kur emeklisinin 2 bin 948 lira olan aylığı da 3 bin 882 liraya çıkacak. 2500 lira olan en düşük emekli aylığında bu oranda artış yapılması durumunda emekliler 3 bin 300 lira alacak.