Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz uyardı! ‘Seçim öncesi hata olur…’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, 500 liralık banknotun zamanının geldiğini, ancak iktidarın seçim öncesi oy kaybı yaşanacağı endişesiyle süreci geciktirebileceğini söyledi.

Merkez Bankası Eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, 200 liralık banknotun alım gücünün yüksek enflasyon karşısında iyice eridiğini, daha büyük kupürlü banknotun artık ihtiyaç haline geldiğini bildirdi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre 200 TL ile 100 TL’lik banknotların toplam emisyon hacmi içindeki payının yüzde 88’e ulaştığına işaret eden Yıl­maz, bu durumun 500 TL’lik banknotun zamanının gel­diğini gösterdiğini, ancak iktidarın seçim öncesi oy kaybetmemek için bir üst kupürlü banknota sıcak bakmayabileceğini söyledi.

Yılmaz, 500 TL’lik banknot basımı geciktikçe para basma maliyetinin artacağı uyarısında bulunurken, “Aklı başında kurum ted­biri alır, banknotu basar” dedi.

AK Parti’ye yakın kaynaklar da iktidarın seçim önce­sinde 500 TL’lik banknotu basmayı hiç istemeyeceğini söylediler. Hükümetin 500 liralık banknot basma hazırlığı yaptığına ilişkin iddi­aları değerlendiren Durmuş Yılmaz, şöyle devam etti:

KAÇINILMAZ OLACAK

“Büyük kupürlü paraların basılacağı yönünde bana ulaşmış bir bilgi yok. Varsa da ben bilmiyorum. Bu işin matematiksel bir formülü olmamakla bir­likte, eğer en büyük kupür değer olarak toplam emisyon hacminin yüzde 50’si­ne yaklaşmışsa genellikle üst kupür basılır. 200 TL’lik kupür martta toplam emis­yonun yüzde 42’sini aşı­yordu, şu günlerde yüzde 46’nın üzerinde. 100 TL’lik ikinci büyük kupürü de eklediğinizde oran yüzde 88’i aşıyor. 5 liralık kupü­rün payı yüzde 5’lere indi. Enflasyon bu şekilde devam ederse üst kupür kaçınılmaz olacak.”

500 TL’Yİ BASMAK DEMEK ENFLASYONU KABUL ETMEK

Yılmaz “Her kademeden partili ekonomi tartışmalarına gir­memeleri konu­sunda sürekli uya­rılıyor. 500 TL’yi basmak demek enflasyonu kabul etmek, ‘başarısız oldum, ekonomiyi yönetemedim’ demek olur. Seçim öncesi böyle bir hata herhalde yapılmayacaktır” dedi.

PARA BASMAK BAŞARISIZLIK DEMEKTİR

Durmuş Yılmaz, enflasyonun bu haliyle devam etmesi halinde para basma maliyetinin olağanüstü düzeylerde artarak üst kupü­rü zorlayacağını ifade etti. Yılmaz, “TL’ye geçtiğimizde bir banknotu basmanın maliyeti 17-19 kuruştu. Şimdi 5 lira karşılamıyor, belki 10 lirayı buluyor. Ancak para basmak başarısızlık demektir. ‘500 lirayı basmak siyaseten negatif algı yaratır, oy kaybettirir’ denilerek iş geciktirilirse maliyet çok daha ağır olur” diye konuştu.