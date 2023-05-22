Goldman’dan 2. tur öncesi rezerv yorumu

Goldman Sachs ekonomistleri hem lira, hem de döviz mevduatlarındaki düşüşün, ‘fonların ikinci tur seçimler öncesi yüksek belirsizlik altında sistemi terk ettiklerine işaret ettiğini’ belirtti.

Analistler “Eylül ayından bu yana Türk bankalarının likidite pozisyonu düşüşte ve net döviz pozisyonları kasım ayından beri negatife döndü. Bunun, rezervler üzerindeki baskının, sermaye çıkışlarını sınırlayan önlemler alınmasına rağmen, cari hesaptan sermaye hesabına döndüğü yönünde bir sinyal olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.