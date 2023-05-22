Goldman’dan 2. tur öncesi rezerv yorumu

Bankanın analistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil’in yayımladığı araştırma notunda “Bu durum düşünüldüğünde TCMB’nin şu an birinci endişesinin sistemdeki sızıntıyı engellemek ve lirayı stabil tutmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum ayrıca hem Döviz, hem de nakit liradaki yüksek primi yansıtıyor” değerlendirmesini yaptı.Raporda TCMB’nin bankacılık sektörüne olan yükümlülüklerindeki azalmanın “bankaların TCMB’den döviz çekme ihtiyacının” bir işareti olabileceği belirtildi.
Analistler “Eylül ayından bu yana Türk bankalarının likidite pozisyonu düşüşte ve net döviz pozisyonları kasım ayından beri negatife döndü. Bunun, rezervler üzerindeki baskının, sermaye çıkışlarını sınırlayan önlemler alınmasına rağmen, cari hesaptan sermaye hesabına döndüğü yönünde bir sinyal olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.