İREM DERİCİ’DEN ÇARPICI İTİRAF: “TÜRKİYE’NİN EN ÇİRKİN KADINIYDIM”

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçmişine dair samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Dürüst ve esprili kişiliğiyle tanınan Derici, estetik operasyonlardan sosyal medyadaki eleştirilere kadar pek çok konuda çarpıcı itiraflarda bulundu.

“TÜRKİYE’NİN EN ÇİRKİN KADINIYDIM”

İrem Derici, geçmişteki görünümüyle ilgili şaşırtıcı bir açıklama yaptı. “Ben Türkiye’nin en çirkin kadınıydım.” diyen Derici, yıllar içerisinde geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. Ancak, bu değişim sürecine rağmen kendisiyle dalga geçenlere karşı da güçlü duruşunu korudu.

ALDATMA VE İLİŞKİLER HAKKINDA SAMİMİ SÖZLER

Derici, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunarak hem aldatıldığını hem de aldatma durumunda bulunduğunu açıkladı. Bu konuda “Çapkınlık kötü bir şey değil.” yorumunda bulunan ünlü şarkıcı, bu açıklamasıyla sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİLERİNE KARŞI DURUŞU

Sosyal medyada sıkça eleştirilerin hedefi olan İrem Derici, kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt vermekten çekinmiyor. Özellikle bir takipçisinin, “Yine Allah bilir nereni yaptırdın?” sorusuna verdiği “Ç.kümü kestirdim.” cevabı, Derici’nin esprili tarzını ve eleştirilere karşı duruşunu gözler önüne serdi. Bu tür yorumlara rağmen, kendine olan güvenini kaybetmediğini belirten Derici, “Aşkım, o kadar güzelleştim ki yediremiyorlar. Şiir gibi kadın oldum.” ifadeleriyle dikkat çekti.

KENDİNE GÜVENİYLE ÖRNEK OLUYOR

Kariyerindeki başarısıyla da adından söz ettiren İrem Derici, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Sahne şovları ve enerjik performanslarıyla beğeni toplayan şarkıcı, “1.67 boyumun her santimetresine aşığım. En çok da aklıma. Aklıma erişebilenler eleştirirse çok tatlı olur.” diyerek, kendine olan sevgisini ve güvenini dile getirdi.

ESTETİK OPERASYONLARA DAİR GÖRÜŞLERİ

Derici, estetik operasyonlar hakkındaki sorulara verdiği yanıtlarla da gündem oldu. Güzellik algısına dair farklı bir bakış açısı sunan şarkıcı, bu değişimlerin kendisini daha iyi hissetmesini sağladığını belirtti.

TOPLUMSAL MESAJ: KENDİNİ SEVMEK ÖNEMLİ

İrem Derici’nin açıklamaları, sadece magazin gündeminde değil, toplumda da kendine güven ve kendini sevme konularında önemli bir mesaj verdi. Kendiyle barışık olmanın önemine dikkat çeken şarkıcı, doğal ve dürüst kişiliğiyle birçok kişiye ilham olmaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com