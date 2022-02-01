Arşivdeki defterler açıldı! Sahne sahne sansür çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1932 ile 1988 yılları arasındaki Film Denetleme Kurulları’nın aldığı sansür kararlarını kitaplaştırdı. Depolarda kilit altındaki 500 bin sayfadan oluşan 96 defter, 26 bin 273 sansür kararı incelenerek hazırlanan ‘Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi’nde 500 filme ait tartışmalar var. ‘Acı Ekmek’ filmi için İçişleri Bakanlığı’na başrol oyuncusu Bülent Ersoy’un “kadın mı erkek mi?” olduğu da sorulmuş.

Toplam 1500 sayfadan oluşan üç ciltlik “Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi” adlı eser Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlileri Doç. Dr. Ali Karadoğan ve Prof. Dr. Ruken Öztürk ile Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ile Arşiv Daire Başkanı Serhat Dalgıç’ın işbirliği ile hazırlandı. İki yıl inceleme sonrasında çıkan kitapta, 1182 yerli senaryo, 513 yerli, 758 yabancı Film olmak üzere 2 bin 453 filmin reddedildiği, 4 bin 757 filmin de şartlı kabul edildiği görüldü.

İLK KARARLAR 1932’DE

Araştırmalar sonucunda Türkiye’nin sansürle ilgili kararların yazıldığı defterlerin 1932’nin ağustosundan itibaren tutulduğu kaydedildi. 1932 yapımı Muhsin Ertuğrul’un Kaçakçılar eserinin defterlerdeki ilk eser olduğu belirtildi. Ertuğrul’un yine “Bir Millet Uyanıyor (1932)” ve “Söz Bir Allah Bir (1933)” filmleri ilk eserlerden oldu. Kitaba yazdığı önsözde Türk Sinemasının 1914’te Fuat Uzkınay’ın “Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı” filminin valiliklerce denetlendiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “1932 itibarıyla yürürlüğe giren ‘Sinema Filmlerinin Kontrolüne Ait Talimatname’ ile de Sansür kurumsallaşmıştır. Eserde, çoğu ilk kez kamuoyu dikkatine gelecek olan çarpıcı sansür uygulamaları yer almaktadır. Bu çalışmayı sadece ülkemizin sinema geçmişine değil yakın siyasal ve sosyal tarihimize de nesnel bir bakış olarak değerlendirmek mümkün” dedi. Hürriyet, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün depo ve arşivine girerek ciltleri inceledi…

‘KEMAL SUNAL’IN BU CÜMLELERİNİN KESİLMESİNE…’

* Kibar Feyzo (1978): Kibar Feyzo’nun ‘Bu düzen durdukça davul dengi dengine çalmaz’, köy kızlarının ve delikanlılarının karşılıklı söyledikleri ‘Bu düzen yüz karası, ağalık Allah belası, bu düzeni ne yapmak gerek, merdivenden itmek gerek, tıngır mıngır giderken peşinde göbek atmak’ gibi söyleşilerin bulunduğu, Maho Ağa’nın Bilo’nun sırtına basarak attan inme sahnesinde aşağılayıcı bir görüntü verildiği, Maho Ağa’nın Kibar Feyzo’yu, haklarını istedikleri için köy meydanında falakaya yatırarak ağanın bir devlet gücü gibi simgelenmek istendiği, İstanbul sokaklarında görüntü olarak, ‘Bu düzen değişecek Faşo Ağa’ yazılı sloganların verildiği… Video kasetinin halka gösterilmesi sakıncalı olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

TOSUN PAŞA ŞARTI

* Kapıcılar Kralı (Kemal Sunal-1977): MEB, “Kemal Sunal’ın doktora, ‘Bana bak doktor karımın orasını burasını elleme’ ve karısına söylediği ‘Yanına gelmiyorum da bu çocuk nasıl oldu’ cümlesinin çıkarılması şartı ile kabul oyu vermiştir.

* Tosun Paşa (1976): “Askerlik şeref ve haysiyetine aykırı sahneler” olmaması şartıyla (İçişleri ve Genelkurmay temsilcisi) kabul.

* Hababam Sınıfı Tatilde (1977): Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi “Eğitim ve öğretim kurumlarımızın küçük düşürülmesine vesile olacak sahnelere yer verilmemesi şartıyla kabul” diyerek şerh düşmüştür.

* Zühdü (1977): “Kızlar ile oğulların samanlıktaki buluşmalarını gösteren sahnelerin”, “Kahvede herkesin içerisinde kız isteme geçen sahnelerin” çıkarılması koşulu yazılmış, MEB üyesi “Film, Türk milletinin değerlerini tezyif etmektedir. Bu haliyle oynaması sakıncalıdır” şerhini düşmüştür.

* Zübük (1980): “Valinin törenle karşılanmasını müteakip parti ocak başkanı Zübük ile kucaklaşması, kolunu valinin omzuna atarak yürümeleri, vali ile birlikte kürsüde konuşması sahnesi” çıkartılmalı.

* Köşeyi Dönen Adam: Filmde sol içerikli duvar yazıları görüldüğü, halkın sömürüldüğünü vurgulayan 1 Mayıs Marşı’nın sözlerinin filmde fon ve ses olarak görüntülendiği… Bu haliyle gösterilmesi sakıncalıdır.

BÜLENT ERSOY SORUSU: KADIN MI ERKEK Mİ?

* Acı Ekmek (Bülent Ersoy- 1985): Bülent Ersoy’un “cinsiyeti”nin “kadın” mı yoksa “erkek” mi olduğunun tespiti üzerinden yürüyen tartışma, uzun bir dava sürecine de konu oldu. Filmde, başkadın oyuncu olarak oynayan Bülent Ersoy’un kadın kılığında sahneye çıkmasına yasal bir engel bulunup bulunmadığı ve bu rolünden dolayı film hakkında yapılacak işleme esas olmak üzere Bakanlık’tan görüş alınması ara kararı verildi. Ersoy’un cinsiyeti hakkında sorulan soruya İstanbul Valiliği’nce “erkek” olarak tashih edildiği anlaşılmaktadır. Nüfus kayıt örneğinde erkek olarak tahsis gören, ayrıca kadın sıfatıyla sahneye çıkması yetkili mercilerce engellenen Ersoy’un tam anlamıyla başkadın oyuncusu olarak “Acı Ekmek” filmindeki rol durumu tam bir vuzuha kavuşturuluncaya kadar gösterilmesi sakıncalıdır.

MÜJDE AR’A ŞARTLI İZİN

* Adı Vasfiye (Müjde Ar-1985): Senaryo kararında “Vasfiye’nin kayınpederinin Vasfiye’ye duyduğu cinsel isteği belirten ve bu imajı yaratacak sarkıntılık sahnelerine yer verilmemek şartıyla” sakınca yoktur.

* Aaahh Belinda (Müjde Ar- 1986): “Senaryoda yer alan ‘Elif, Selim, Burhan (erkekler eşcinsel) görüntülü biçimde gelirler’ sahnesinin çıkarılması” şartıyla izin verilmiştir.

BALAYINA MAKAS

* Utanmaz Adam (Türkan Şoray-Sadri Alışık- 1976): “Balayına çıktıkları otel odasında karşılıklı konuşmalar dışındaki sevişme sahnelerinin tamamının” çıkarılması.

* Ben Bir Garip Keloğlanım: Senaryonun filme alınmasının sakıncalı olduğu…

* Olur mu Dersiniz (Enis Fosforoğlu-Levent Kırca 1976): Eser reddedilmiştir.

* Bülbül Ailesi (1976): “Kayınpederin turist kızı okşadığı görüntülerin çıkarılması”…

* Kolombo Şakir (1976): “Aydemir Akbaş’ın söylediği “Hatta pompa bile var” cümlesinin” ve “poposunu çıkararak yürüdüğü sahnenin” çıkarılması…

* İntikam Benim (Cüneyt Arkın-1982): “Filmde ‘Erkekler de Ağlar’ isminin kullanılmaması kaydı” ile karar verilmiştir.”

* Erkek Güzeli Sefil Bilo (İlyas Salman-Şener Şen-1979): “Filmin çeşitli yerlerinde görülen ve astsubayın TSK Kıyafet Kararnamesi’ne aykırı giyimi” ve “şaşılığının belirgin olarak görüldüğü sahnelerin çıkarılması koşuluyla” karar yazılmıştır. Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi ağanın evli olduğu halde ikinci defa evlenmesi sebebiyle ayrışık oy kullanmıştır.

HABABAM SINIFI’NDA NELER ÇIKARILDI?

* Hababam Sınıfı (1975): “Coğrafya öğretmeni Rıza’nın öğrencisi Recep’e yoklama yaptırdığı, ‘açın kitaplarınızı ve 147’den 157’ye kadar okuyun’ sözü ile Rıza’nın uyukladığı sahnenin çıkarılması”, “Müdür Muavini Mahmut’un ‘Kel’ lakabının öğrenciler tarafından kullanılmaması” ve “Öğretmenlerin davranışlarının, öğretmenlik vakarını zedeleyici nitelikte olmaması şartı ile ekseriyetle” eser kabul edilmiştir. “Öğretmenin Tevfik Fikret’in ölüm günü hususunda talebeler tarafından kandırılmasının”, “Öğretmen Sema’nın ağzından arkadaşlarının Şaban’a gönderdiği mektupların” çıkarılması ve “Müdür tarafından Akil hocanın işine son verilmeyip bunun bir ihtimal olduğunun belirtilmesi şartı ile” eser kabul edilmiştir.

* Mavi Boncuk (Tarık Akan-Emel Sayın-1975): “Bir sahnede Tarık Akan’ın Emel Sayın’a, Kemal Sunal’ı kastederek söylediği ‘Yalova’da doğduğu için kaymakam diyoruz’ sözünün çıkarılması” şartıyla kabul kararı verilmiştir.

KADİR İNANIR’A SÜRE SINIRI

* Bedel (Kadir İnanır-1983): “Filmin iki yerinde Kadir İnanır ile Kristin Haydar’ın sevişme sahnelerinin uzunluğu kısaltılarak ikişer dakika süreli sevişme sahnesi bırakılmıştır.”

* Güneş Doğarken (1984): “İstanbul’daki genelev sahnesinde Hülya Avşar’ın merdivenden inerek eliyle bluzunu omzundan sıyırdığı sahneden sonraki kısmın vizite 1000 TL yazısının sahnesi dahil olmak üzere, ayrıca Hülya Avşar ile Kadir İnanır’ın öpüştükleri sahnede Hülya Avşar’ın yüzüne Kadir İnanır’ın gölgesinin düştüğü kısımdan sonraki öpüşme sahnesinin çıkarılması” durumunda gösterilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

YILMAZ GÜNEY’E TEKNİK ENGEL

* Sürü (Yılmaz Güney-1978): “Veterinerin hem para hem koyun olarak rüşvet alması sahnesinin çıkarılması, rüşvet konuşmasının çıkarılması, bekçinin ‘polislere söylerim, sokağa atarlar’ konuşmasında ‘sokağa atarlar’ sözlerinin ‘morga atarlar’ şeklinde değiştirilmesi” kaydıyla kabul edilmiştir.

* Yılmaz Güney’in görüntü ve renklerinin bozuk olması, seslerle görüntünün uyumsuzluğu gibi teknik sebepler nedeniyle sakıncalı olduğu maddesine dayanılarak çok sayıda filmi yasaklanmıştır.

ROCKY DE ENGELE TAKILDI

* Rocky 4 (1986) “ABD ve SSCB bayraklarını ihtiva eden boks eldivenlerinin birbiriyle çarpışması sahnesinin” ve “Sosyalist Enternasyonal Marşı”nın çıkarılması istenmiş; “SSCB boksörünün Politbüro üyesi tarafından tehdit edilmesi, boksör tarafından üyenin havaya kaldırılıp savrulması sahnesinin” çıkarılması şartıyla izin verilmiştir.