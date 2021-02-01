Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hande Erçel, Amerika’daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

Hande Erçel, Amerika’daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
2 views
28 Ekim 2021 - 15:34

Hande Erçel, Amerika’daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

Instagram’da 25 milyon takipçisiyle Türkiye’nin en çok takip edilen dizi oyuncusu olan Hande Erçel, gittiği Amerika’dan pozlarını takipçileriyle paylaştı.

HANDE PAYLAŞTI, KEREM KAYITSIZ KALMADI

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ABD’ye gitti. Erçel, New York’ta çekilen fotoğraflarını Instagram’dan paylaştı. Erçel’in New York pozlarına, sevgilisi Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı. Instagram’da 25 milyon takipçisi olan Hande Erçel’in paylaşıma saatler içinde 3 milyona yakın beğeni geldi.

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

REKORA KOŞUYOR

Instagram’da takipçi sayısını sürekli artıran Hande Erçelrekora doğru koşuyor. Dizileri ile büyük popülerlik kazanan güzel oyuncu, Türkiye’nin en çok takip edilen dizi oyuncusu konumunda.

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladıDidem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı
31 Aralık’a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak31 Aralık’a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecekSosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek
Metecan James Birsen’den Selin Ciğerci iddiasına cevap!Metecan James Birsen’den Selin Ciğerci iddiasına cevap!
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecekSon Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi kuracağız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel, Amerika’daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
31 Aralık’a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metecan James Birsen’den Selin Ciğerci iddiasına cevap!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eliz Sakuçoğlu’ndan aşk pozları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aras Bulut İynemli doğruladı: Büyük bir gurur!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaan Yıldırım’ı kızdıran ‘Hadise’ sorusu…
SON DAKİKA HABERLERİ
31 Aralık’a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacakEkim 28, 2021-3:24 pm
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecekEkim 28, 2021-3:20 pm
İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez KonuştuEkim 27, 2021-4:17 pm
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!Ekim 27, 2021-3:12 pm
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek HoplattıEkim 27, 2021-3:07 pm
Çıplak Pozları İfşa Oldu !Ekim 25, 2021-2:32 pm
Tuba’yı Yıkan Ölüm HaberiEkim 25, 2021-10:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !