Hande Erçel, Amerika’daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

Hande Erçel, Amerika’daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

Instagram’da 25 milyon takipçisiyle Türkiye’nin en çok takip edilen dizi oyuncusu olan Hande Erçel, gittiği Amerika’dan pozlarını takipçileriyle paylaştı.

HANDE PAYLAŞTI, KEREM KAYITSIZ KALMADI

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ABD’ye gitti. Erçel, New York’ta çekilen fotoğraflarını Instagram’dan paylaştı. Erçel’in New York pozlarına, sevgilisi Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı. Instagram’da 25 milyon takipçisi olan Hande Erçel’in paylaşıma saatler içinde 3 milyona yakın beğeni geldi.

REKORA KOŞUYOR

Instagram’da takipçi sayısını sürekli artıran Hande Erçelrekora doğru koşuyor. Dizileri ile büyük popülerlik kazanan güzel oyuncu, Türkiye’nin en çok takip edilen dizi oyuncusu konumunda.