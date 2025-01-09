SERENAY SARIKAYA VE MENAJERİ HAKKINDAKİ SKANDAL İDDİALARA SERT TEPKİLER

Son günlerde sosyal medyada, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında ciddi ve şaşırtıcı iddialar gündeme geldi. İddiaların, hem Sarıkaya’nın kariyerini hem de Barım’ın profesyonel itibarını hedef aldığı belirtiliyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamalar ve ünlü isimlerin destek mesajları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

SKANDAL İDDİALARIN DETAYLARI

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, Ayşe Barım’ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ve bu parayı, sanatçının ünlü bir kadın oyuncuyla sahte bir ilişki yaşadığı senaryosunu oluşturmak için kullandığı öne sürüldü. Bu iddialar, kısa sürede sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı ve tartışmalara yol açtı.

ID İLETİŞİM’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Serenay Sarıkaya’nın bağlı olduğu menajerlik şirketi ID İletişim, söz konusu iddiaların ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bu iftiraları yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Şirket yetkilileri, bu tür dayanaksız suçlamaların Sarıkaya’nın ve Barım’ın kariyerine zarar verme amacı taşıdığını belirterek, hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

ÜNLÜLERDEN DESTEK MESAJLARI

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım’a yönelik iddialar sonrasında birçok ünlü isim, sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Oyuncu Hazal Kaya, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz ‘öyle duyduk, zaten biliyorduk’ gibi zırvalamalarla böyle büyük iftiralar atamazsınız kimseye.”

Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslıhan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal ve Sinem Kobal gibi ünlü isimler de destek mesajlarıyla dayanışma sergiledi. Sinem Kobal, yaptığı paylaşımda, “Yıllarca verilen emek ve çalışma böylesi çamur at izi kalsın yöntemleriyle baltalanamaz.” ifadelerini kullandı.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İddiaların asılsız olduğunu belirten Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım, konuyu yargıya taşıyarak adaletin yerini bulmasını talep etti. Yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla beklenirken, kamuoyunun dikkatleri bu olay üzerinde yoğunlaştı.

TOPLUMSAL YANSIMALAR

Magazin dünyasında sıkça görülen iftira ve karalama kampanyalarının bir yenisi olarak değerlendirilen bu olay, toplumsal duyarlılığı da beraberinde getirdi. Ünlü isimlere yönelik dayanaksız suçlamaların, kariyerlerine ve özel hayatlarına zarar verme riskine dikkat çeken birçok sosyal medya kullanıcısı, bu tür iddialara karşı hukuki yaptırımların önemini vurguladı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com