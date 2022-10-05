Fenomen güzeller birbirine girdi: TOGG’a motor arıyorlar neredesin!

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, mesaj atan Mermaid’in eski eşini dahi tanıdığına dair göndermeler yaptığını belirten Söz, sosyal medya üzerinden kendisine alenen hakaret eden, zor duruma düşüren, huzurunu bozan bir diğer fenomenin cezalandırılmasını talep etti.