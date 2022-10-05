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Fenomen güzeller birbirine girdi: TOGG’a motor arıyorlar neredesin!

Fenomen güzeller birbirine girdi: TOGG’a motor arıyorlar neredesin!
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05 Ekim 2022 - 15:36
Sosyal medya fenomenlerinin yine kullandıkları mecra olan sosyal medyadaki tartışma halkasına yeni fenomenler katıldı. Binlerce takipçisi bulunan Melis Söz, yine başka bir fenomen olan Deniz Mermaid’den şikayetçi oldu.

Fenomen güzeller birbirine girdi: TOGG'a motor arıyorlar neredesin! - Sayfa 1

Sosyal medyadaki ünlülerin kavgasına bir yenisi eklendi. Sosyal medya fenomenleri sosyal medyada birbirine girdi. Binlerce takipçisi bulunan fenomen Melis Söz, yine başka bir fenomen olan Deniz Mermaid’den şikayetçi oldu.

“BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİ”

Deniz Mermaid’in kendisini takıntı haline getirdiğini söyleyen güzel fenomen, sosyal medyada hakaretler yağdırıp kendisini küçük düşürdüğünü söyledi.

Fenomen güzeller birbirine girdi: TOGG'a motor arıyorlar neredesin! - Sayfa 3

“TOGG MİLLİ MOTORUNU ARIYOR NEREDESİN”

Mermaid’in “Togg Türkiye’nin milli arabası, milli motorunu arıyor, sen neredesin” yazarak onur, şeref ve haysiyetini zedelediğini belirten söz, söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesini istedi.

Şeref ve itibarına saldırıldığını da ekleyen Melis Söz, saldırıların mutlaka cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Fenomen güzeller birbirine girdi: TOGG'a motor arıyorlar neredesin! - Sayfa 5

Hakaret dışında tehdide de maruz kaldığını anlatan fenomen Melis Söz, “Bilinmeyen bir sosyal medya hesabından da mesaj atarak daha çok korkma ve panik olmama neden oldu” dedi.

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, mesaj atan Mermaid’in eski eşini dahi tanıdığına dair göndermeler yaptığını belirten Söz, sosyal medya üzerinden kendisine alenen hakaret eden, zor duruma düşüren, huzurunu bozan bir diğer fenomenin cezalandırılmasını talep etti.

Dosyaya delil olarak instagram üzerinden gelen tehdit ve hakaret mesajları ile Deniz Mermaid’in profil bilgilerini de verdi.

Fenomen güzeller birbirine girdi: TOGG'a motor arıyorlar neredesin! - Sayfa 8

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Dosya, “hakaret” ve “tehdit” suçları yönünden uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Deniz Mermaid’in sosyal medyada 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Mermaid’i şikayet eden Melis Söz’ün takipçi sayısı ise 28 bin.

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