Ferdi Tayfur Antalya’ya Sevk Edildi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşmasının ardından tedavi süreci kapsamında Antalya‘ya sevk edildi.

Yoğun Bakımda Tedavi Görüyordu

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Tayfur, ailesinin ve doktorlarının aldığı karar doğrultusunda, ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına götürüldü. Buradan ise ambulans uçakla Antalya’daki özel bir hastaneye nakledildi.

Soğuk Algınlığı Nedeniyle Rahatsızlandı

Edinilen bilgilere göre, Ferdi Tayfur’un rahatsızlığının soğuk algınlığı kaynaklı olduğu öğrenildi. Marmaris’teki ilk müdahalenin ardından sanatçı, detaylı kontroller için Muğla’ya sevk edilmişti. Tayfur’un tedavisini takip eden doktorun talebi ve aile üyelerinin kararı doğrultusunda, tedavisine Antalya’da devam edilmesine karar verildi.

Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Muğla’daki hastanenin başhekimi, Ferdi Tayfur’un genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak daha kapsamlı bir takip ve tedavi için ünlü sanatçının Antalya’ya sevki uygun görüldü.

Kaynak: www.ensonhaber.com

Kaynak: www.iha.com.tr