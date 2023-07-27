İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: 241 turistte salmonella görülmüş

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Türkiye’den dönen yaklaşık 250 kişide salmonella tespit edildiğini duyurdu. Ocak ayının ortasından 19 Temmuz’a kadar Türkiye’ye giden 241 kişiye salmonella bulaştığını açıklayan yetkililer, seyahat uyarısında bulundu.
‘HER ŞEY DAHİL’ OTELLERDE KONAKLAMIŞLAR
Hastaların çoğunun Antalya bölgesine seyahat ettiği ve ‘her şey dahil’ programının uygulandığı otellerde kaldığı belirlendi. Vakaların yüzde 56’sının erkek hastalardan oluştuğu ve yaş ortalamasının 29 olduğu aktarıldı. UKHSA, Türkiye’den yetkililerin de dahil olduğu soruşturma kapsamında uluslararası halk sağlığı kurumları ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.
‘ANTALYA RIXOS’TA KALAN 130 KİŞİ HASTALANDI’
Antalya’daki Rixos Sungate isimli otelde kalan yaklaşık 130 kişinin ‘ciddi mide rahatsızlığından’ mustarip olduğu ve hastaların çoğunlukla çocuklardan oluştuğu belirtildi. “Salmonella enfeksiyonları genellikle evde kendi kendine bakımla düzelirken, küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde daha ciddi olabilir” denilen açıklamada, şu uyarılar yer aldı:
– Yemekten önce, tuvaletten çıktığınızda ya da yemek hazırlamadan önce mutlaka elinizi yıkayın.
– Yiyeceklerin iyice pişirildiğinden, çabuk bozulan yiyeceklerin buzdolabında veya derin dondurucuda muhafaza edildiğinden emin olun.
– Sadece bizzat kendinizin soyduğu meyveleri yiyin.
– Yoğurt, süt, peynir gibi pastörize ürünler tüketmemeye dikkat edin.