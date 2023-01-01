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YSK yerel seçim takvimi için tarih verdi

YSK yerel seçim takvimi için tarih verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Eylül 2023 - 12:40
YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimler için takvimin 1 Ocak’ta başlayacağını duyurdu. Deprem bölgesiyle ilgili de açıklama yapan Yener, “Depremzedeler için rahatça adres taşıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda kurul kararlarıyla bir yol haritası çizeceğiz” diye konuştu.

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