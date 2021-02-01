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Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor…

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor…
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02 Aralık 2021 - 14:18

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor…

Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla beğeni toplayan Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını geçmişe götürdü.

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 1

Yılların güzelliğine güzellik kattığı Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir hiçbir projede yer almasa da güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 2

Setlere uzun yıllar önce veda eden 66 yaşındaki efsane isim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardan takip ediliyor.

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 3

Instagram hesabı aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, son olarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 4

Ekranlara yıllar önce veda etse de hayranlarıyla bağını koparmayan Bubikoğlu, iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden sürdürüyor.

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 5

Yıllar öncesinden çekilen bu fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan oyuncu, karesine ‘Nostalji’ notunu düştü.

Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 6
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 7
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 8
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 9
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 10
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 11
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 12
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 13
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 14
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 15
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 16
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 17
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 18
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 19
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 20
Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti! Yıllara meydan okuyor… - Sayfa 21
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