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Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye ”Cumhurbaşkanı’na da Hey Serok Erdoğan Diyebilecek mi?”

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Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye ”Cumhurbaşkanı’na da Hey Serok Erdoğan Diyebilecek mi?”
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10 Temmuz 2021 - 15:54
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Diyarbakır’da atılan ‘Serok Erdoğan’ sloganıyla ilgili konuştu. Davutoğlu, ”Bahçeli bakalım ne diyecek, Cumhurbaşkanına da ‘Hey Serok Erdoğan’ diyebilecek mi?” diye sordu.

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye: Cumhurbaşkanı’na da Hey Serok Erdoğan Diyebilecek mi?

Dün Diyarbakır’a giden Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılmıştı. Erdoğan’ın konuşması sırasında salonda Kürtçe “Biji Serok Erdoğan” (Yaşasın Başkan Erdoğan) sloganları atılmasının ardından Gelecek Partisi tarafından videolu bir cevap gelmişti. Davutoğlu Erzurum’daki gezilerini sürdürürken, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve Cumhur İttifakı’nın çatlamaya başladığını ileri sürdü.

”BAHÇELİ, ‘HEY SEROK ERDOĞAN’ DİYEBİLECEK Mİ?”

Sözcü’nün internet sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde atılan sloganlar üzerinden MHP Lideri Bahçeli’ye seslenen Davutoğlu şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Diyarbakır’daydı. ‘Serok Erdoğan’ diye karşılandı. Ya peki Bahçeli bakalım ne diyecek? Bana, ‘Serok’ dendiğinde, Kürt kardeşlerim yıllardır bana ‘Serok Ahmet’ dendiğinde ben teröristlerle iş birliği ediyorum.

Cumhurbaşkanın Erdoğan’a ‘Serok’ dendiğinde barış sembolü mü oluyor? Erdoğan’a ne diyecek Bahçeli, Cumhurbaşkanına da, ‘Hey Serok Erdoğan’ diyebilecek mi? Herkesi terörist göreceksiniz, Kürtler ‘Serok Ahmet’ dediğinde terörist olacak, ‘Serok Erdoğan’ dediğinde Erdoğan lider olacak. Bu istismardır. Bu istismarın artık bir yerde durması lazım. Ben çok büyük bir dip dalga görüyorum.

Bu dip dalganın üslerinden birisi de Erzurum. Erzurum bunlara öyle bir şamar vuracak ki, bir ucu Kop Dağı’ndan duyulacak, bir ucunun sesi Ağrı Dağı’ndan gelecek.

“GÜNDEMİ YURT DIŞINDAKİ İKİ KİŞİ BELİRLİYOR”

Erdoğan’ın, tabanını kaybettiği için panikte olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Artık gündemi belirleyemiyor. Eskiden en önemli meziyeti gündem belirlemekti. Artık gündemi iktidar değil yurt dışındaki iki isim belirliyor. Biri Sedat Peker, biri Sezgin Baran Korkmaz. Acaba alana inerek gündemi belirleyebir miyim telaşı da var. Cumhur İttifakı sabit değil. Cumhur İttifakı’nı sabit, kalıcı görüp diğer ittifakları değerlendirmeyin. Bazen Bahçeli, Erdoğan’ı sıkıştırıyor. Bazen de Erdoğan, Bahçeli’yi sıkıştırıyor. Bahçeli Erdoğan’ın duymak istemediği bir ifadeyi iki hafta önce paylaştı. ‘Siyasi ahlak’ dedi. Erdoğan, siyasi ahlak yüzünden bana komplo kurulup, darbe yapılmasına cevaz vermiş, teşvik etmiş birisidir. Bahçeli siyasi ahlak diyerek Erdoğan’ı sıkıştırıyor. Erdoğan’da kendisine ‘Serok Erdoğan’ dedirterek Bahçeli’nin sabrını test ediyor. Birbirlerini test ederek gidiyorlar” diye konuştu.

“SOYLU, GÖREVDE KALDIĞI HER ANDA ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ SARSILIYOR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Soylu’nun görevde kaldığı her an Erdoğan’ın liderliğinin sarsıldığını söyledi. Davutoğlu, “Erdoğan, Soylu’yu iki aydır savunmuyor. Soylu, hakkında hiçbir Ak Partili bir şey söylemedi, söylemiyor. Ama Bahçeli, her hafta Soylu’yu savunuyor. Erdoğan, Soylu’yu görevden almaya kalksa, Bahçeli ile koalisyon bozulacak. Bahçeli bunu biliyor. Görevde kaldığı her an da Erdoğan’ın liderliği sarsılıyor. Çünkü savunamadığı birini bakan olarak görevde tutmak zorunda kalıyor” dedi.

“BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER… BAHÇELİ SÜRPRİZLERİ SEVER”

Birçok toplantıda Soylu’nun görülmediğini de vurgulayan Davutoğlu, Diyarbakır’da verilen fotoğrafı ise şu cümlelerle değerlendirdi:

Diyarbakır ziyaretine Soylu katıldı ama Anadolu Ajansı Soylu’nun ismini vermedi. Ama bunlar geçmişte bize karşı bu tür şeyler yapıldığında hepsi bir aradaydılar. Bu ülkenin meşru başbakanına karşı nerede ise basın blokajı uyguladılar. Şimdi birbirlerine düştüler.

Dolayısı ile bütün bu işaretler Cumhur İttifakının çatlamakta olduğunu gösteriyor. Cumhur İttifakı çatladığı an başka yolu yok, seçim var. Ben söylemiştim.

Bahçeli sürprizleri sever. Bu yaz sonuna doğru sıcak geçecek diye. Bakın işaretleri başladı. Erdoğan Kürt oylarını kaybetmenin telaşı ile Diyarbakır’a gitti ve biraz da bize özenerek aynı ünvanı almaya çalıştı. Ama bu sefer de Bahçeli ile koalisyon çatlıyor.

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