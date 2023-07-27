İçeceğini bacak arasına sıkıştırdı sosyal medya karıştı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken model Didem Soydan, içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verince sosyal medya karıştı. Soydan, takipçisinin “Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?” yorumuna “Sülalem rahat” cevabını vererek gündem oldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken model Didem Soydan, içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verince sosyal medya karıştı. Soydan, takipçisinin “Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?” yorumuna “Sülalem rahat” cevabını vererek gündem oldu.
Verdiği pozlar ve dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık gündem olan model Didem Soydan, tatil pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Soğuk içeceğini bacak arasına sıkıştırıp poz veren Soydan, bu pozuyla sosyal medyayı karıştırdı.
“SÜLALEM RAHAT”
Bir yandan tatil, bir yandan da marka tanıtımı yapan güzel model, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Didem Soydan, soğuk içeceğini bacağının arasına sıkıştırıp poz verdi. Soydan, paylaşımında bir takipçisinin “Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?” yorumuna “Sülalem rahat” diyerek cevap verdi.
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