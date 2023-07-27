İçeceğini bacak arasına sıkıştırdı sosyal medya karıştı!

“SÜLALEM RAHAT”

Bir yandan tatil, bir yandan da marka tanıtımı yapan güzel model, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Didem Soydan, soğuk içeceğini bacağının arasına sıkıştırıp poz verdi. Soydan, paylaşımında bir takipçisinin “Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?” yorumuna “Sülalem rahat” diyerek cevap verdi.